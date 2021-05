Llueven críticas a Chiquis Rivera: Evidencian en Tik Tok que su figura no es como en sus fotos

Chiquis Rivera ha tenido encima gran atención en las últimas fechas, pues en sus fotografías en redes sociales ha presumido una figura como nunca antes.

Sin embargo, un video que surgió en la plataforma Tik Tok puso en evidencia que a Chiquis Rivera se la había estado pasando la mano con los retoques digitales en sus fotos, por lo que a la cantante le han llovido críticas y burlas entre internautas.

Según comentan los usuarios de Tik Tok, el video en el que se ve a la cantante en concierto la muestra muy diferente a como se le ha visto en pasados días en su Instagram.

No cabe duda que, sin importar su peso o su físico, Chiquis Rivera cuenta con un gran talento vocal y un dominio del escenario que la ha traído hasta la fama que tiene actualmente.

Sin embargo, los escándalos en la vida de la cantante y sobre todo sus atrevidas fotografías han llegado a opacar un poco la habilidad para el canto que tiene.

Y es que, según mostró este video en Tik Tok subida en una cuenta de fans, Chiquis Rivera no cuenta con la figura que ha estado presumiendo en sus redes sociales como Instagram, donde últimamente se ha mostrado más acinturada y curvilínea.

La cantante había realizado el pasado viernes 28 de mayo un concierto en la ciudad de Colorado Springs, en Estados Unidos, donde inevitablemente fue grabada durante su interpretación, específicamente en este video, donde canta una versión banda y en español de ‘Jolene’, tema compuesto y cantado originalmente por Dolly Parton.

Pero lo que se llevó la atención sin duda fue el aspecto de Chiquis Rivera, pues vestida toda de negro, con pantalón de cuero a la cintura y blusa crop de manga larga, puso en evidencia que su cuepo no luce exactamente igual que en las fotos que sube y que han causado revuelo en los últimos días.

En Tik Tok, los usuarios han explotado en críticas y en burlas a la hija de la fallecida Jenni Rivera, por supuestamente abusar de la edición y de los filtros, y por haber mentido acerca de los resultado de la dieta y los trucos que la ayudaron a perder tanto peso, siendo el agua con limón en ayunas su principal aliado.

“Ahí está la prueba de que usa muchos filtros, ayer la vi en la tv con una cinturita”, “‘Amá, ya no me traigas los cinco kilos de limones”, “No es odio, pero las redes sí mienten bien machín”, “Dime que el agua con limón no funciona sin decirme que el agua con limón no funciona”, se lee entre los comentarios al video que muestra la figura de Chiquis Rivera.