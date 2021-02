Llueven críticas a Elizabeth Olsen por emplear insulto racista en "WandaVision"

Tras el estreno de la esperada serie, "WandaVision", Elizabeth Olsen ha cobrado gran popularidad a nivel mundial junto a Paul Bettany, al protagonizar a una de las parejas más icónicas del Universo de Marvel. Sin embargo, su introducción a la pantalla grande no fue hasta el año 2015 con la película "Avengers: Era de Ultrón".

Dicha cinta fue víctima de críticas luego de que en la campaña promocional, Elizabeth Olsen utilizara un término considerado como inapropiado durante una entrevista en el show de Graham Norton, para describir a su personaje de Wanda Maximoff o la Bruja Escarlata, acción que molestó a muchos de sus seguidores.

Durante la presentación del show televisivo, la actriz se refirió a su personaje como "gypsy" (gitana), palabra empleada para referirse al pueblo romaní, comunidad proveniente de la India con gran presencia en el continente Europeo. Por lo que de inmediato, el conductor Graham Norton le dijo que se trataba de un insulto racista, provocando las burlas de sus compañeros, Mark Ruffalo y Jeremy Renner.

Pero la polémica no terminó ahí, pues recientemente, la originaria de Los Ángeles, California, encendió las redes sociales luego de volver a utilizar la palabra "gypsy", en una entrevista para Vanity Fair, para referirse a la diadema que usaría en uno de los episodios, inspirada en el traje que aparece en los cómics.

" ¡Estaba tan emocionada! Tenemos un episodio de Halloween y decidiendo qué tan grande sería el guiño al personaje que íbamos a hacer y comenzó con el clásico disfraz de la Bruja Escarlata. Era como una cosa gitana, tenía que llevar una diadema y yo abogué por ello. Yo estaba como 'No, tenemos que profundizar en eso ... esto es lo mejor, si Paul (Bettany) lo está haciendo, yo lo debo hacer también' ".

Por su parte, usurarios en Twitter no quedaron conformes y revivieron el polémico suceso, señalando que la actriz no había aprendido la lección de hace 5 años y que se trababa de una persona racista que no tiene consciencia de sus comentarios. Asimismo, otros manifestaron que quizás Olsen sigue ignorando la gran carga racista de la palabra.

"En 2015 Elizabeth Olsen estaba usando insultos racistas para describir a Wanda. En 2015 a Elizabeth Olsen le habían dicho que era un insulto. Entonces, ¿por qué usó términos racistas RECIENTEMENTE mientras hacía prensa para "WandaVision"? Porque es una asquerosa racista", escribió un usuario.

"Entonces, ¿Dónde están los fans de Elizabeth Olsen diciendo ‘ella no es racista, no sabía que gitano era un insulto’ después de que Graham Norton le dijera que lo era y ahora lo usó de nuevo? ¿Cómo van a defenderla ahora? Tengo curiosidad", fue otro de los comentarios contra la actriz.