Llueven críticas a Kim Kardashian por vestir a su nueva mascota: "pone su vida en riesgo"

Luego de presentar al mundo el ‘cambio de look’ de la mascota reptil de North West, Kim Kardashian se llevó una ola de críticas en redes sociales por su trato con los animales.

Hace algunos días, la socialité Kim Kardashian presentó al mundo a un nuevo integrante en su familia. Se trata de la mascota de su hija, North West, a quien tuvo junto a su ex pareja Kanye West.

En fotos, Kim Kardashian mostró al mundo cómo el lagarto vestía con prendas de ‘Skims’, su propia marca de ropa, iguales a las que su hija usa. Sin embargo, esto le costó un mar de críticas a la empresaria, pues internautas señalaron que el trato que tiene con el animal no es el adecuado, y que pone su vida en riesgo.

Se trata de un dragón barbudo, una especie de reptil que habita en zonas desérticas. Kim Kardashian y su hija North West adoptaron a uno de estos, y le pusieron el nombre de Speed.

Usando un mini abrigo de peluche y con una pequeña joya en la cabeza, fue como Kim Kardashian presentó al lagarto en Twitter y en Instagram, mientras la pequeña North West lo sostenía en sus manos usando ropa idéntica a la del animal, prendas de la marca ‘Skims’ perteneciente a la socialité.

“Speed tuvo un cambio de imagen con ropa de Skims hecha a la medida, y hasta una joya como la de Lil Uzi (...) North y su dragón barbudo van a todas partes juntos, y es algo adorable”, escribió la socialité.

Aunque a primera vista la imágenes pueden resultar adorables, y hasta graciosa al ver al reptil vestir de manera tan elegante, lo cierto es que las fotos despertaron la furia entre usuarios de las redes sociales, quienes expresaron su inconformidad.

Según señalan, estos lagartos son ectotérmos, es decir, utilizan su piel para regular su temperatura corporal, por lo que llevar la ropa podría impedir que haga esa tarea adecuadamente, teniendo el riesgo de morir por ello.

Además, la joya que ‘pegaron’ en su cabeza es igual de riesgosa para el animal, pues utiliza una especie de ‘tercer ojo’ para notar los cambios de luz y percibe la cercanía de depredadores, mismo que pudieron haber tapado con el accesorio.

Los usuarios también notaron otras maneras en que Kim Kardashian y North West ponen en peligro al animal, como el crecimiento excesivo de sus uñas que pudiera causar dolor, y la forma en que lo cargan que pudiera dificultar su respiración.

“No es un accesorio ni un juguete”

Entre los comentarios que Kim Kardashian recibió tras publicar la foto, internautas pidieron a la socialité informarse más sobre el cuidado de estos animales y llevarlo a un veterinario especializado en especies exóticas.

“No digo que no tengas uno, pero quizás buscar más información para darle su mejor vida”, “Este es un animal real, no un juguete (...) Ese dragón se está enfermando”, “Los dragones barbudos pueden ser buenas mascotas, pero no son artículos novedosos”, “Esto es muy peligroso, estás poniendo su vida en riesgo”, se lee entre las respuestas que Kim Kardashian recibió.

