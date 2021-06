Llueven críticas a Pedro Sola por opinar sobre la tragedia de la Línea 12 del metro de la CDMX

Pedro Sola, famoso conductor del programa ‘Ventaneando’, generó polémica luego de emitir su opinión acerca de la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, a poco más de un mes de haber ocurrido.

El conocido periodista de espectáculos y compañero de Pati Chapoy en la conducción de ‘Ventaneando’, suele dar a través de sus redes sociales, especialmente en Twitter, su opinión acerca de distintos temas de relevancia actual en el país, constantemente seguido por críticas hacia el conocido como el tío Pedrito Sola.

En esta ocasión, el conductor se pronunció acerca de las investigaciones sobre lo ocurrido el pasado 3 de mayo de 2021, fecha en que tomó lugar la tragedia por el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.

Haciendo uso del sarcasmo como es usual en su discurso, Pedro Sola emitió una severa crítica en contra del gobierno mexicano y capitalino, comentando que este buscará la manera de evadir la responsabilidad por lo sucedido.

En Twitter, el conductor señaló que al final las investigaciones darán como conclusión que la culpa fue de uno de los albañiles que trabajaron en la construcción de la estructura que sostiene las vías de la línea 12.

“Después de mucha investigación acerca del derrumbe de la Línea 12 del Metro va a resultar que el culpable va a ser el maestro albañil que no preparó bien la mezcla, no fue la corrupción”, escribió Pedro Sola.

Su comentario generó una enorme reacción por parte de los usuarios de la red social, quienes pidieron al conductor no dar su opinión acerca del tema.

Pese a que algunos de ellos compartieron la opinión de Pedrito Sola, la extensa mayoría se sumó a las críticas hacia el conductor, quien en diversas ocasiones se ha visto envuelto en polémicas similares.

“Pero si usted no se sube al metro pero bien que comenta. Y nada más comentarios con tipo Ventaneando, chisme de lavadero”, “Este viejito cuenta chismes, no entiende”, “Usted confunde Hellmans con McCormick, siéntese”, “A ver si no me lo dejan sin trabajo, ya que su jefe Ricardo Salinas es parte de esa corrupción de gobierno actual”, escribieron internautas.

“Qué comes que adivinas”, “Así es nuestro flamante gobierno”, “Lo dirá de broma Don Pedro pero le aseguro que el albañil ya debe andar amparado por si las moscas”, “Totalmente de acuerdo contigo”, dijeron aquellos que comparten la opinión de Pedro Sola.

