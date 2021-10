Lluvia Arámbula la chica que está triunfando en el mundo de los corridos tumbados

Quien está dando mucho de que hablar en redes sociales es la cantante de corridos tumbados Lluvia Arámbula, quien va arrasando con las reproducciones con algunos de sus videos.

La joven cantante es originaria de Los Ángeles, pero al parecer cuenta con raíces mexicanas y desde hace unas semanas ha desatado la locura por ser la primera joven en adentrarse a este género.

En redes sociales cuenta con más de 60 mil seguidores quienes han sido testigos del avance de la joven quien también ha tenido que enfrentarse al hate por parte de usuarios.

Otra de las cosas que llaman la atención es que a la joven no le importa ser criticada, ya que sigue creando nueva musical para sobresalir en dicho ambiente.

Además la joven se muestra muy activa en su cuenta de Instagram en especial en sus historias de Instagram donde comparte muchos momentos de su vida.

"Quiero aprender a tocar la guitarra para cantar corridos también", "@ lluvia.arambula! ¿Me pueden enviar un mensaje? Tengo una pregunta acerca de jugar plomo (requiriendo). No he podido encontrar una respuesta en línea y no conozco muchos requinteros", escriben los fans.

Cabe mencionar que Natanael Cano es uno de los cantantes más populares en dicho género el cual ha dado mucho de que hablar por el estilo de vida que se carga.