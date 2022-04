"Lo Guzmán no te quita lo criminal", Frida Sofía arremete nuevamente en contra de Alejandra Guzmán

México. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, arremente en contra de ella nuevamente: "Lo Guzmán no te quita lo criminal...", dice en entrevista con El Gordo y la Flaca.

Frida Sofía manda un fuerte mensaje a su madre, la cantante mexicana Alejandra Guzmán, tras filtrarse audios en los que presuntamente la segunda vendió uno de los departamentos que tenían en sociedad.

Frida Sofía señala que si su mamá hizo alguna transacción, podríe meterse en serios problemas, además ambas son socias y todo movimiento que pretenda hacerse debe ser autorizado por ambas partes.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Foto de Instagram

“Me consta que tenía la compañía, pero no puede vender el departamento sin mi consentimiento, somos partners (socias), somos fifty fifty (50/50)”, dice la influencer a El Gordo y la Flaca.

Además la también hija de Pablo Moctezuma deja en claro que no habla con su mamá Alejandra desde hace varios años atrás: “La neta no sé qué decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo, no vivo por el $%&# departamento, ni nada, al contrario.”

Frida Sofía asegura también que no lo pensará dos veces para denunciar a Alejandra Guzmán en caso de que haya realizado alguna operación respecto al departamente, sin consentimiento de ella: “Ojalá y no haya hecho nada malo porque aquí en Estados Unidos lo Guzmán no te quita lo criminal."

Por otro lado, Frida Sofía presentó en redes sociales días atrás a su nuevo novio del cual al momento no menciona su nombre, pero ambos posan abrazados y trasciende que podría ser colombiano o venezolano.

El joven porta barba y bigote de candado y se ha mostrado con ella muy cariñoso en Instagram, puesto quele dio un beso e incluso Frida Sofía lo apoda "cachito de cielo".

Leer más: Revelan que Johnny Depp estaría mal económicamente y Amber Heard gasta de más lo que tiene

Los fans de Frida Sofía se han manifestado contentos de que por fin se haya decidido a darse una nueva oportunidad en el amor y ya tenga a su lado a un galán que la quiera y la cuide sobre todas las cosas.