"Lo canté perfecto, pero muy lento": Ángela Aguilar explica que pasó cuando cantó el Himno Nacional

Luego de que se desatara un escándalo por la polémica interpretación del Himno Nacional que Ángela Aguilar hizo, la cantante y su padre, Pepe Aguilar, respondieron a qué fue lo que sucedió en ese momento.

El cantante Pepe Aguilar documentó en uno de sus vlogs para YouTube todo el detrás de escenas de aquella pelea de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, donde Ángela Aguilar fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano, resultando en lo más comentado del evento.

Leer más: La petición inesperada que "El Canelo" hace a sus invitados en la noche de su boda con Fernanda

Luego de cantar, Ángela Aguilar ya estaba pendiente del teléfono para leer lo que decían en redes sociales, dándose cuenta de que en poco tiempo llegó a tendencias en Twitter, y que la red social estaba plagada de críticas a su interpretación.

Tras ello, la cantante, quien reconoce que hubo ciertas fallas, defendió su interpretación del Himno Nacional, revelando que fueron unos problemas técnicos el motivo por el que cantó mucho más lento de lo que se acostumbra.

“El Himno lo canté perfecto, sólo que muy lento, la verdad lo canté muy lento, pero era porque no traía mis monitores y el sonido rebotaba como dos segundos tarde”, explicó. “Porque se me apagaron, no sirvieron y yo me volví loca y yo de repente cuando subí y no escuchaba el micrófono yo decía ‘ya me morí, aquí ya me fui’”.