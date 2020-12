Lo cuenta todo: Adal Ramones habla sobre su secuestro

México.- Una de las peores y más traumáticas experiencias que puede pasar un ser humano, es, sin duda alguna, un secuestro. Lamentablemente, la privación ilegal de la libertad es un delito muy común en México del cual no llegan a salvarse ni las más altas celebridades, las cuales, por lo regular, siempre cuentan con personas que las cuidan. Tal fue el caso del famoso conductor Adal Ramones, quien en 1998 fue víctima de tan fatídico acto.

Algunas personas pueden llegar a criticar que una persona que haya pasado por sucesos traumáticos tales como un secuestro no hablen de ello hasta después de pasado mucho tiempo, sin embargo, los expertos en la conducta y relaciones humanas aseguran que esto es totalmente normal, lo mismo pasa con las personas a las que les ha tocado verse afectados por otro tipo de eventos desafortunados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras más de dos décadas de acontecido su secuestro, Adal Ramones dio a conocer por primera ocasión los pormenores de la fuerte vivencia por la que tuvo que pasar luego de que en la Ciudad de México lo tuvieron secuestrado durante toda una semana mientras los secuestradores pedían una cuantiosa suma para poder ponerlo de nueva cuenta en libertad. El conductor de La Academia desveló que fue Emilio Azcárraga quien pagó su liberación.

En una reciente intervención que el presentador dio en el programa "La entrevista con Yordi Rosado" de su amigo Yordi Rosado, valga la redundancia, Ramones tomó la firme decisión de revelar qué es lo que había pasado en ese capítulo de su vida, así cómo las emociones, sentimientos y pensamientos que por su mente pasaron durante aquellos terribles días en los que estuvo retenido.

"Recibe el mensaje Lalo Suarez (productor), mi compadrito, él no me creía porque yo días antes había bromeado que me habían secuestrado. Le dicen hasta lo que no y Lalo "madres, esto ya suena real", le lleva esa grabación a Emilio Azcárraga, lo ve con Pepe Bastón y Bernardo Gómez y ellos tres junto con el equipo antisecuestro lograron sacarme de aquí", rememoró el conductor de "Otro Rollo con: Adal Ramones".

Lo suelta todo: Adal Ramones habla sobre su secuestro en 1998/ fuente: adalramones

El actor de "Mujeres asesinas 3" detalló que el secuestro se dio cuando se encontraba a punto de ingresar a su casa ubicada en la colonia Navarrete de la CDMX, en ese momento los maleantes lo amagaron con armas de fuego y lo subieron a su propia camioneta para posteriormente trasladarlo en la misma y encerrarlo en un clóset. Asimismo, mencionó que durante toda la semana únicamente lo alimentaron con sándwich y refresco de cola.

No obstante, a pesar de la deplorable situación en la que se encontraba, el conductor de "Adal El Show" relató que no se dejó intimidar por completo, dedicándose a retener todos lo datos posibles del entorno en el que se encontraba por sí algún día podía recuperar su libertad. Aunado a esta actitud, lo que le ayudó fue haber leído un libro que hablaba precisamente de eso.

"Yo había leído años atrás un libro de "El secuestrado"; en el libro decía lo que debías hacer si estabas secuestrado", expuso Adal. Fue a causa de que leyera tal obra que pudo proporcionar a los agentes policiacos valiosa información, con la que meses después se lograría capturar a varios actores involucrados en su secuestro.

A pesar de confesar que en algún momento no le importó siquiera morir, el presentador de 59 años se mostro sinceramente agradecido con los amigos, entre ellos Yordi Rosado, que fueron para él un soporte durante y después de la horrible experiencia.

"Dije, ojalá no encarguen a Yordi mi rescate, porque tú hubieras vendido tu casa, la mía, todo hubieras vendido con tal de rescatarme, porque sé del gran cariño tuyo y mío, sin embargo, escogí a Memo (del Bosque), porqué él y yo siempre anidábamos como de pique. Me dijeron escogiste a la persona fría, estratégica, cerebral porque el corazón de Yordi que es tu amigo, e

s más Yordi hubiera dicho "cámbienme"", relató al borde de las lágrimas.

El día que lo pusieron en libertad, lo dejaron en San Juanico, Tlalnepantla. En el lugar fue auxiliado por un vendedor de jugos, quien lo ayudó a encontrarse con Memo del Bosque y sus demás familiares y amigos, los cuales lo recibieron con las manos abiertas.

"Nunca voy a olvidar ese momento en que llego a Televisa, ya nos estaban esperando y Gaby (Gabriela Valencia, que en aquel entonces era su esposa) antes de llegar me dice "Emilio pagó todo", yo creía que me habían liberado sin pagar", contó Adal.

"Cuando veo a Emilio lo abrazo y le dije "te voy a pagar hasta el último centavo, y me dijo "cállate, no digas nada, con que sigas trabajando aquí y hagas lo que tienes que hacer como lo haces tú. Yo no sé si había un seguro o no había seguro de antisecuestro para sus empleados, al final de cuentas el acto que hicieron Emilio, Bernardo y Pepe Bastón fue un acto increíble", narró conmovido el conductor de 59 años.

En "La entrevista con Yordi Rosado" Adal Ramones habló, entre otras cosas, de cómo fue su infancia, cuál fue el impacto que tuvo en él el fallecimiento de su padre y qué fue exactamente lo que pasó con la relación de amistad que mantenía con el autor de "S.O.S Adolescentes fuera de control en la era digital".