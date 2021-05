¡Lo dejan plantado! Andrea Legarreta llora al ver a Carlos Benavides bailar sin Laura Bozzo en 'Hoy'

La sección de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ del programa matutino de Televisa, sigue generando conversación y polémicas entre los famosos que participan en el concurso de baile.

Fue nuevamente la pareja que hacen Laura Bozzo y Carlos Benavides quienes protagonizaron uno de los más comentados momentos del programa, luego de que la peruana se ausentara en los ensayos y no se presentara al foro para bailar.

Un solitario Carlos Benavides presentó la coreografía que ya había preparado, provocando el aplauso de pie de los críticos, y las lágrimas de Andrea Legarreta.

“Quería informarles que el día de ayer tuve una crisis severa de gastritis muy, muy fuerte, que me viene cada cierto tiempo por la peritonitis y todos los problemas que he tenido a lo largo de mi vida”, dijo Laura Bozzo en un video explicando su ausencia. “Estuve hace unas horas en una clínica donde me pusieron suero, y ya gracias a Dios estoy mucho mejor y quería, por favor, rogarles que yo quiero seguir bailando”.

Con una molestia por parte de los jueces a la ausencia de Laura Bozzo, especialmente de Lola Cortés, con quienes ha tenido varios encuentros con la conductora, Carlos Benavides se dispuso a presentar solo la coreografía de ‘Quimbara’ de Celia Cruz.

Tras su presentación, los jueces aplaudieron de pie el desempeño del actor, y una evidentemente conmovida Andrea Legarreta rompió en llanto al presenciar las ganas de Carlos Benavides de tomar el escenario, aunque haya sido en solitario esta ocasión.

“Este aplauso de pie en verdad te lo mereces por parte de todos”, dijo la conductora de Hoy. “Eres un hombre que ha demostrado que nada en la vida te tumba y para mí, verte con esta energía, con esta alegría desde el día uno, una entrega, eres un ejemplo para todos los que estamos aquí”.

Incluso Lolita Cortés, quien es conocida por sus duras críticas, reconoció el esfuerzo del actor por continuar con el show, y dedicó unas palabras respecto a su situación con sus parejas de baile.

“62 años (de carrera) y sigue sintiendo esta pasión y el hambre de subir al escenario. Para cualquier persona que diga que esto es un hobbie está equivocado. Cheque si su hobbie dura sesenta y tantos años, y vivimos de esto (...) Usted es un ejemplo de vida, de ser humano”, agregó.

Previo a su baile de salsa, los jueces (Andrea Legarreta, Latin Lover y Lola Cortés) habían pedido buscar una alternativa a futuras ausencias de los participantes, señalando que situaciones como esa ya no deben ocurrir.

En redes sociales, televidentes pidieron que se le asigne una nueva pareja a Carlos Benavides, al verse la “falta de profesionalismo” de Laura Bozzo, a quien en los ensayos se le ha grabado pendiente de su celular mientras el actor practica los pasos con la coreógrafa.