"Lo dejé porque si no estaría muerta", la tóxica relación de Aleida Núñez; pasó del cielo al infierno

La hermosa y escultural actriz mexicana Aleida Núñez, de 41 años de edad, estuvo en la reciente emisión del programa "De noche todo pasa" que conduce Yordi Rosado, donde habló sobre una relación tóxica que tuvo, asegurando que de no haberla terminado en el momento justo, no estaría con vida.

La también cantante compartió que hace unos años, literalmente, un hombre la enamoró en toda la extensión de la palabra, "era un hombre que me encantaba y me gustaban muchas cosas de él". Aleida Núñez lo describe como estar en el cielo, cuando estuvieron bien, sin embargo, tiempo después estuvo en el infierno.

"Era el cielo y el infierno esa relación, que muchos hemos tenido, la única relación tóxica que he tenido en mi vida y no me quedaron ganas".

Manifestó que todo lo que hacían era precioso, pero todo dejó de ser miel sobre hojuelas, cuando entraron en la etapa de la parte tóxica de su ex pareja. En ese momento el infierno inició, pues todo era celos, inseguridades, manipulación, chantajes, amenazas, "y yo por amor aguanté un tiempito, no tanto".

Me arrepentí porque fue un infierno lo que viví con él, afortunadamente lo dejé en el momento justo, porque si no, yo creo que, ni Dios lo quiera, estaría muerta, de verdad, era una relación muy tormentosa.

Aleida Núñez le reiteró a Yordi Rosado y a los demás invitados al show, que aquello fue la única relación tóxica que ha tenido, "pero si, si no me voy de ahí... hay que tener cuidado chavas, por más que estén enamoradas, no soporten cosas".

Actualmente, la actriz de telenovelas está en una relación amorosa; el nombre y otros datos de su galán los mantiene fuera de los reflectores. "Claro que estoy feliz, la vida sigue, sí, estoy saliendo con alguien, estoy muy contenta", contó anteriormente en un encuentro con varios reporteros de espectáculos.

Cabe mencionar que TVNotas aseguró que Aleida al parecer mantenía a su nuevo novio en el anonimato, porque se avergonzaba de él por su profesión (camarógrafo) y su condición económica, a comparación del estilo de vida que tiene su ex, el millonario petrolero Bubba Saulsbury. "No me avergüenzo de él, obviamente cuando yo salgo con alguien, es porque lo acepto tal y como es", aclaró.