"Lo dejó solo con los dos niños": ex suegra de Miguel Bosé rompe el silencio

En medio de una disputa entre Miguel Bosé y su ex pareja Nacho Palau que llegó hasta los juzgados, la ex suegra del cantante expresó la molestia que tiene por el daño que su hijo sufre, pues los cuatro hijos de la pareja se encuentran separados.

Fueron cerca de 26 años los que Miguel Bosé mantuvo una relación con el escultor Nacho Palau, que durante años mantuvo en secreto, hasta que la relación terminó en 2018 en un juicio por los cuatro hijos que criaron juntos.

Lola Medina, madre de Nacho Palau, rompió el silencio, expresando que Miguel Bosé había hecho mal en llevarse a México a dos de los cuatro niños sin llegar a un acuerdo con su ex pareja, a quien además no ha ayudado económicamente para hacerse cargo de los dos que él mantiene.

En el largo tiempo que los Miguel Bosé y Nacho Palau estuvieron juntos, criaron a cuatro hijos, dos parejas de gemelos que hoy se encuentran separados.

Según platicó Lola Medina para un programa de televisión, el cantante de ‘Amante bandido’, se había llevado a los dos mayores a México, mientras que los otros dos permanecen bajo el cuidado de Nacho Palau en España, pudiendo verse solamente a través de video llamadas.

La ex suegra de Miguel Bosé, aclarando de inicio que se llevaba muy bien con él y que no tiene la intención de hablar mal de él, se dijo harta de la situación que ha hecho sufrir a su propio hijo, y asegura que el cantante hizo mal al llevarse a dos de los niños con él.

“Miguel fue el que decidió separar a los niños, quiso irse a México y mi hijo se negó. Le dio un arranque a Bosé”, dijo. “Miguel se enfadó, y le dijo ‘Me voy a por los dos mayores’ y dejó a Nacho solo en Madrid con los otros dos niños".

Según la señora, quien señaló que Nacho Palau no está de acuerdo en que ella dé declaraciones, pero que siente hartazgo al ver la situación, Miguel Bosé debió haber sido abierto a llegar a algún acuerdo con su ex pareja, en lugar de separar a cuatro niños que habían crecido con la idea que eran una familia.

“Yo creo que con Miguel no se puede hablar. Si fuera así, no habrían llegado a donde ha llegado (…) Él es así. Él toma una decisión y no lleves la contraria”.

Sobre su relación con el intérprete de ‘Morena mía’, Lola Medina dijo que con él llevaba una relación, y que la pareja era muy cariñosa hasta que con el pasar de los años su actitud cambió por completo.

“Yo me llevaba fenomenal con él, era un tipo agradable y cariñoso. Al principio era maravilloso, yo lo quería”, indicó. “Los primeros años fueron una pareja maravillosa, pero de pronto todo cambió. Se volvió diferente, más huraño. Me da mucha rabia, pero yo no le odio”.

Asimismo, mencionó que Miguel Bosé no se ha preocupado por los dos niños que Nacho Palau tiene con él en España, y no ha ayudado económicamente a su ex pareja ni a su familia, mientras ellos viven problemas económicos desde que se separaron.

“Cada vez que ha hablado con los dos niños que están Miguel, luego se pone a llorar. Miguel no se ha preocupado de si a los niños les falta algo”, dijo. “Miguel no paga a mis nietos ni el seguro médico, les ha dejado a los tres tirados. No quiero ni pensar que ocurra alguna desgracia y no podamos salir adelante económicamente”.

Al momento Miguel Bosé no ha dado una respuesta pública a los señalamientos de Lola Medina, quien dice que los cuatro niños desean poder verse y estar juntos, algo que el cantante no ha permitido.

