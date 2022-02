¡De la música a Televisa! Primeras imágenes de Ángela Aguilar en TV (VIDEO)

México. La cantante Ángela Aguilar muy pronto mostrará su talento como actriz en la telenovela La Herencia. En sus redes sociales ella muestra lo espectacular que luce en las escenas que grabó para dicha producción.

Michelle Renaud y Matías Novoa protagonizan La Herencia, telenovela producida por Juan Osorio para Televisa que se estrenará el 28 de marzo en el horario estelar de Las Estrellas.

Es la misma Ángela Aguilar quien comparte en Instagram unas imágenes en donde se muestra grabando algunas escenas, aunque no explica qué papel hace o si solamente toma parte con un número musical.

“@angela_aguilar_ en las grabaciones de #LaHerencia gran estreno este 28 de Marzo a las 8:30 p.m.MEX #ConLasEstrellas #AngelaAguilar #LaHerencia #GranEstreno #TelevisaUnivision #LaHerenciaUnLegadoDeAmor”, escriben desde la cuenta oficial de La Herencia.

En otra fotografía aparece Pepe Aguilar, papá de Ángela, quien la acompaña en las grabaciones de su participación en dicho melodrama donde también toman parte como actores Juan Pablo Gil, Paulina Matos, Elizabeth Álvarez y Julián Gil.

A las publicaciones de Ángela Aguilar ya reaccionaron sus fans y se manifiestan contentos por la oportunidad que ella tendrá para mostrar una vez más y de diferente manera su talento, y añaden que espera que se estrene La Herencia para ver su participación en ella.

Ángela, de 18 años de edad, triunfó en días pasados con la presesntación que tuvo este fin de semana en Arena CDMX y donde cantó sus éxitos musicales como En realidad y Dime cómo quieres.

Y en entrevista con Grupo Fórmula, previo a su presentación, compartió que tiene un ritual muy especial en cada show que da: "¡soy muy rara! No me gusta que nadie me toque, ni me hable, ya que me gusta vocalizar, concentrarme y evitar cualquier distracción".

Ángela Aguilar también contó respecto a sus espectáculos que le encanta cambiarse varias veces de ropa, pero sus papás se lo prohiben, puesto que le quitan tiempo y además se presiona bastante al hacerlo.