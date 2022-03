"Lo hago responsable", Gustavo Adolfo Infante acusa amenazas de Alfredo Adame

México.- Este miércoles 30 de mayo el periodista Gustavo Adolfo Infante confesó que ha recibido amenazas y responsabilizó de su integridad física al actor Alfredo Adame.

Así lo hizo durante su video para YouTube de nombre "Maryfer Centeno analiza la actitud de Will Smith en los OSCAR… ¿Afectará su carrera?", donde alrededor del minuto 14 aprovechó para referirse brevemente del excolaborador de Televisa.

Gustavo Adolfo Infante dijo sentirse preocupado por las amenazas que ha recibido por diferentes vías, pues tiene una familia que quedaría desprotegida en caso de un atentado contra su persona.

"Hijo de su...(...)he recibido amenazas de Alfredo Adame y no solo por las redes, también por mi teléfono, llamadas, así que sí hago responsable a Alfredo Adame si sufro un atentado, porque además yo no sé si lo vaya a hacer hacer, me dicen que es un cobarde(...)lo hago responsable a Adame", dijo el periodista especializado en espectáculos.

Pleito Infante - Adame

El mes de febrero Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que denunció penalmente a Alfredo Adame por violencia de género, violencia mediática y extorsión. Resaltó que el ex conductor del matutino Hoy no solo se refirió a él, sino también a su madre.

Fue el día 9 del mes mencionado cuando el comunicador y su madre acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) a formalizar su denuncia contra el exesposo de Diana Golden.

La decisión de llevar el caso ante la justicia llegó porque el nacido en Guadalajara, Jalisco, explotó contra el periodista a tal grado de involucrar a su madre; sobre la fémina dijo que tenía un pasado relacionado al narcotráfico, la prostitución y la brujería negra.