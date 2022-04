"Lo juro por ti, te voy a encontrar", la emotiva canción de Edén Muñoz ante lamentable caso de Debanhi

Muchos famosos han expresado su sentir y alzado la voz no solo por el lamentable caso de la joven estudiante Debanhi Escobar, sino por todas las mujeres que han sido asesinadas y las que siguen desaparecidas en México. La sociedad está dolida, indignada y molesta por las vidas inocentes que siguen apagándose.

El cantautor Edén Muñoz, de 31 años de edad y originario de Los Mochis, estado de Sinaloa, México, compuso la canción "Te voy a encontrar", la cual surgió luego de que Debanhi fuera hallada sin vida, luego de 13 días de búsqueda.

El ex vocalista del grupo Calibre 50, manifestó a través de sus redes sociales que dicha canción estaba dedicada con mucho amor y respeto, a toda las familias que anhelan encontrar a sus ser queridos, "y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados".

Asimismo, Edén Muñoz expresó estar demasiado sensible por el caso de Debanhi y por las miles de personas que sufren lo mismo, "De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento, es con mi música".

La letra de "Te voy a encontrar", en verdad, es muy emotiva:

Cuanto silencio en la casa, sigo sin saber de ti

Nada es lo mismo mi vida, como me haces falta

Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas

Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza

Ha sido un infierno este tiempo, no sé, no me sabe vivir si tú no estás

No voy a rendirme, te lo prometí

No pierdo la fe, quiero estar en paz, te sigo buscando, no descansaré

Lo juro por ti, te voy a encontrar

Te extraño mi amor y cuando volvamos a vernos los dos, vamos a descansar.

La actriz Sherlyn reaccionó a esta composición de Edén Muñoz: "que hermosa canción, ojalá fuera solo una canción y no la realidad que vivimos diario en nuestro país".

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años de edad, desapareció el pasado 9 de abril en el kilómetro 15,5 de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, frente al motel Nueva Castilla, en el estado de Nuevo León, México, luego de haber asistido a una fiesta. Cabe mencionar que dicha rúa, es llamada "la autopista del terror", por los casos de secuestros y desapariciones forzadas registrados en esta.

El caso conmocionó al país por la imagen viral de Debanhi abandonada en la carretera y por la búsqueda del padre de la joven, Mario Escobar, quien denunció que su "hija está muerta por gente incompetente, por acosadores sexuales", y denunció las fallas en la investigación de la Fiscalía de Nuevo León.

13 días después, el cuerpo de Debanhi fue hallado en el interior de una cisterna abandonada, en el motel Nueva Castilla, a escasos metros del lugar donde desapareció. "Mi hija está muerta, y yo no sé qué hacer", expresó su papá.