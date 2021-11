"Lo mejor sería que se fuera", la controvertida declaración de Azela Robinson sobre Carmen Salinas

La actriz anglo-mexicana Azela Robinson, dio una opinión con respecto al estado de salud de Carmen Salinas, las cuales han ocasionado reacciones divididas. Como se recordará, la ex Diputada Federal y productora de la obra "Aventurera", sufrió la semana pasada una hemorragia cerebral y permanece en coma natural; los médicos que la están atendiendo, han manifestado no saber cuándo podría despertar.

Ante esto la conocida villana de telenovelas, opinó en una entrevista para el programa "Hoy", que lo mejor que podía suceder, es que doña Carmelita Salinas se vaya en paz a descansar junto a su hijo Pedro Ernesto Plascencia, así como con sus otros seres queridos que ya fallecieron.

Lo mejor sería que se fuera, porque lo que tiene es muy grave.

En el video de dicha entrevista publicado en el canal de YouTube del matutino de Televisa, usuarios de esta plataforma manifestaron sobre esto: "esa es una decisión que solo le corresponde a su familia y nadie debe de meterse ni opinar al respecto, porque hay que estar en los zapatos de su familia para saber como proceder".

Otra usuaria de YouTube expresó: "la critican (a la actriz Azela Robinson), pero es la realidad, lo importante es que la señora ya no sufra, es fuerte, pero es la realidad".

Azela Robinson externó: "quiero que se vaya en paz, feliz, tranquila a reunirse con sus amados, con la gente que tanto la amó y la cuidó".

Asimismo mencionó que si Carmen Salinas despierta del coma, al parecer tendría problemas para continuar con su vida cotidiana, lo que significaría muy doloroso para la actriz: "ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa".

En la opinión de Azela Robinson, si Carmen Salinas ya no podría hacer eso, "es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá".

Por otra parte, anteriormente María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, contó a los medios de comunicación que a su mamá se le subió la presión a causa de la hipertensión que padece desde hace varios años, lo que le provocó una hemorragia cerebral y entró en coma natural.

Carmelita Salinas fue encontrada desmayada por una de sus empleadas domésticas y momentos después, fue trasladada de emergencia a un hospital en la Colonia Roma de la Ciudad de México, donde permanece en el área de terapia intensiva desde la madrugada del pasado jueves 11 de noviembre.

Sus familiares, amigos y fans no pierden la esperanza de que despierte del coma.