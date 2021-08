"Lo mereces, eres perfecta", las canciones de BTS empoderan a ARMY, como ejemplo "21st Century Girl"

Una de las canciones de BTS con las que ARMY se identifica por completo, es con "21st Century Girls" (en español "Chicas del siglo XXI"), uno de los B-Sides incluidos en su segundo álbum de estudio "Wings", lanzado en octubre de 2016 por el sello discográfico Big Hit Entertainment (hoy Big Hit Music).

A través de las canciones de su álbum "Wings", BTS se centró en la tentación y el crecimiento, además se abordó temas como la salud mental y el empoderamiento femenino.

En "21st Century Girls" la agrupación musical surcoreana BTS le dice a sus millones de fans "lo mereces, eres perfecta, merecerlo, solo trabájalo, te ves elegante, también eres bonita, brillas, eres la verdad y la razón". Y si alguien las está insultando "diles que eres mi dama, ve y diles, lo que dicen otras personas, lo que este mundo te diga, eres lo mejor para mí tal como eres".

"21st Century Girls" fue compuesta por Pdogg, "Hitman" Bang, RM y Supreme Boi. En otra parte de dicha canción para el empoderamiento de sus seguidoras, Bangtan les pide: "no te asustes de lo que dice la gente, estás bien, eres fuerte, tú dices si o no".

A todas las chicas del siglo 21: "vive tu vida, diles que eres fuerte, diles que eres suficiente, déjate ir. Todas mis chicas alcen sus manos, chicas del siglo 21, alcen sus manos...ahora griten".

Asimismo los Idols cantan en este contagioso himno del empoderamiento femenino: "pasas, dicen los chicos '¿Quién es esta? ¿Quién diablos es esta?'...no te rebajes, está bien, no te rebajes a ellos, eres mía, eres lo suficientemente hermosa, no te preocupes, no te preocupes

baby, eres hermosa...todos quieren amarte, todos te amarán, no te preocupes por nada más, todos quieren amarte, todos te amarán, mereces ser amada".

Una ARMY de BTS expresó en Twitter con respecto a esta canción: "sin ninguna duda la escucharía en uno de esos momentos que no confío en mí misma, al saber que mi banda favorita me está apoyando y dice que yo soy perfecta tal como soy, me hace sentir fantástica y con más ganas de seguir adelante, sin importar lo que me digan".

Caitlin Kelley de la revista estadounidense Billboard, dijo que "21st Century Girl" es "uno de los temas más feministas en el K-Pop", ya que anima a las mujeres a reconocer su valor. Por su parte RM manifestó que su objetivo al componerla era alentar a sus fans con frases como "diles que eres fuerte, diles que eres suficiente".

Por otra parte, en su segundo álbum de estudio "Wings", luego de haber conocido el momento más hermoso en la vida a través de la serie álbum del mismo título, BTS estuvo frente a un nuevo panorama. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se encontraron con la tentación por primera vez, reflexionando y agonizando ante esta.

A medida que los siete integrantes de BTS experimentaron dolor y felicidad, mostraron la imagen de pájaros que salen de sus caparazones e intentan emprender el vuelo por primera vez.

