Lo que Bradley Cooper le susurraba al oído a Lady Gaga en las grabaciones de "Nace una estrella"

Los rumores de que la exitosa cantante Lady Gaga y el actor y ahora cantante Bradley cooper tienen una relación secreta, siguen creciendo. Recientemente se ha hablado mucho del posible vínculo que podrían tener Gaga y Cooper, después de las grabaciones de la película "Nace una estrella" dirigida por Bradley, estos dos comenzaron a levantar especulaciones entre el publico.

No hace mucho salió a la luz pública que Bradley Cooper e Irina Shayk habían terminado su relación amorosa y la presunta culpable fue Lady Gaga, los protagonistas de Nace una estrella se dejaron ver juntos después de la ruptura de bradley con la modelo rusa Irina y esto alarmó aún más a los fans, quienes tomaron esto como una confirmación de la relación de los actores.

Gaga confesó que se volvió loca al escuchar a Cooper cantar para los Óscares durante una entrevista para vanidades.

La cantante no pudo ocultar la admiración que siente por su amigo Bradley.

También Lady Gaga reveló que en las grabaciones de la película que protagonizaron juntos, Bradley Cooper le susurraba al oído para que le ayudará con su interpretación, la cantante entre risas comentó:

Además comentó que Bradley le pedía que no usará ninguna gota de maquillaje en las grabaciones del film y que eso fue todo un reto para ella.

“Él no quería que usara una gota de maquillaje, y durante la prueba de cámaras, incluso, me limpió lo poco que llevaba. No pude hacer trampa. Hasta me teñí el pelo de mi color original antes de empezar a filmar porque quería meterme de lleno en el personaje. Fue un desafío, pero también me dio libertad. Siempre he admirado a Bradley y estaba entusiasmada por trabajar con un actor de su calibre, quería dar todo, cada gota de sangre, todo mi miedo y vergüenza, mi dolor, amor y amabilidad. Y para ser honesta, me considero una mujer con suerte por ocupar ese lugar”