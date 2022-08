Lo que Julión Álvarez responde ante el supuesto amor que por él llegó a sentir Juan Gabriel

México. Juan Gabriel habría muerto ilusionado y enamorado de un cantante del regional mexicano, se comparte en varios portales de noticias. Ambos grabaron un tema juntos y se convirtió en un éxito rotundo.

Juan Gabriel, fallecido el 28 de agosto de un infarto en Santa Mónica, California, habría estado enamorado del cantante Julión Álvarez con quien grabó el tema La frontera.

El periodista de espectáculos Álex Kaffie dijo en el programa Sale el Sol que Juan Gabriel no podía disimular las "miradas coquetas" que le hacía en todo momento a Julión, mientras grababan el video de La frontera.

Pero también el periodista Gustavo Adolfo Infante menciona que en el mismo vidoe musical salta a la vista que Juan Gabriel se veía muy contento junto a Julión y también algo coqueto.

"A mí nadie me va a quitar de la cabeza la atracción de 'Juanga' dio a notar sobre Julión Álvarez", menciona Infante, quien es titular del programa de televisión De Primera Mano.

En el programa Ventaneando igualmente Pati Chapoy expresa que desconocía que Juan Gabriel había muerto enamorado de Julión Álvarez.

"No sabía que existía el rumor de que Juan Gabriel murió enamorado de Julión Álvarez", dice Pati, mientras que Pedro Sola responde: "Ya ves que Juan Gabriel era un hombre muy pasional y muy enamoradizo".

Julión Álvarez, al ser entrevistado por periodistas al respecto, responde: "No, no, no, mis respetos y más para quien ya no está, no oigan, no".

La frontera forma parte dle disco Los Dúos 2, el cual lanzó Juan Gabriel durante 2015 y se convirtió en una de las producciones más vendidas de ese año y en que también se incluyen temas como No discutamos (dueto con Paty Cantú), Yo no sé qué me pasó (dueto con Carlos Rivera) y Te sigo amando (dueto con Belinda.)

