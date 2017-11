Lo que Ximena opina del supuesto "boicot" contra Denisse

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, originaria de Guadalajara, a través de su cuenta de Instagram da su opinión sobre el supuesto "boicot" que Lupita Jones hizo en contra de Denisse Franco (representante de México) en el pasado certamen Miss Universo 2017.

"La polémica que en los últimos días se ha creado en redes sociales y medios de comunicación con el tema de la organización en México que maneja y prepara a las niñas que van para Miss Universe, y los mensajes que me han estado llegando con sus peticiones me hacen escribir estas líneas...".

@benitosantosoficial �� ayer presentando su nueva colección en Fashion Week México #MBFWMX Una publicación compartida por Ximena Navarrete (@ximenanr) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 3:38 PST

"Yo no soy coordinadora del concurso nacional y aunque me gustaría darles respuestas no las tengo. Me parece que este tema corresponde aclararlo a la gente que se encargó de la preparación de Denisse Franco, sus coordinadores nacionales y estatales."