Lo que Yalitza Aparicio ganó por actuar en "Roma"

Yalitza Aparicio, protagonista de la película "Roma”, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, habla del sueldo que obtuvo por trabajar en dicha producción cinematográfica que tanto éxito ha tenido con su exhibición.

Según reporte del portal Grupo Fórmula, a Yalitza Aparicio, la película “Roma” la puso en el ojo público; pasó de ser una maestra de preescolar a la primera actriz indígena mexicana en ser nominada como “Mejor Actriz” en los premios Oscar.

Yalitza dejó su vida tranquila en Oaxaca y ahora disfruta de fama y reconocimiento, aunque al parecer es lo único que la película de Alfonso Cuarón le ha dejado. La oaxaqueña asegura que no tiene dinero.

Dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo. (“Roma”) es un primer proyecto que tengo. He leído comentarios que mencionan eso, pero son cosas que no he dicho y por lo tanto no son verdad”, declaró al periodista Oscar Mario Beteta en entrevista para Radio Fórmula.