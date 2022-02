"Lo que coseche es gracias al muerto", santera asegura que Eduin Caz de Grupo Firme practica santería

Asimismo, Karlita la santera manifestó que en ocasiones una persona "pierde el piso y cree que como el muerto ya le empezó a dar y al meterse dentro de la religión, dijo, 'bueno, me confío y sigo haciendo mis tonterías y engaño a mi mujer, hago infinidad de cosas'".

Según está persona, el hermano de Jhonny Caz "hace cosas malas y está en cosas turbias". Mencionó que el cantante de 27 años de edad y originario de Culiacán, Sinaloa, cuando no está trabajando y se encuentra en su casa, supuestamente usa unos collares de protección de la religión de Palo Mayombe.

Sobre la falsa noticia de su accidente en su camioneta, la santera dijo: "el tema de la camioneta, a él no le pasó nada porque para muchos que no saben, el señor Eduin está dentro de la religión que se llama Palo Mayombe, dentro de la religión de la santería".

En el programa de espectáculos "Chisme no like" que conducen Javier Ceriani y Elisa Beristain (esposa del programador de radio y productor discográfico Pepe Garza), Karlita la santera aseguró que Eduin Caz practica la santería , al igual que muchos famosos. Asimismo, mencionó que el vocalista de Grupo Firme pertenece a una religión llamada Palo Mayombe .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.