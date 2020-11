Lo que debes saber sobre Silvia Pinal, la última diva de México; enfermedades, edad, etc

México.- La bellísima y adorada Silvia Pinal es la última diva de México y su llamada Época de Oro del Cine Mexicano, por lo que te contaremos todo lo que debes saber sobre esta importante figura del país azteca como sus enfermedades, edad, lugar de residencia y con quién vive actualmente.

La actriz, recordada por distintas películas y su programa "Mujer, casos de la vida real", tiene actualmente 89 años de edad y conservándose mejor que nunca. La matriarca de la familia Pinal tiene su lujosa casa ubicada en México, DF, en la exclusiva zona de Jardines del Pedregal, con una arquitectura increíble e inusual, por lo que todo están enamorados de ese lugar.

Actualmente no se sabe con quién vive realmente la diva de México, pero podría tratarse de sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquell, ya que en varias ocasiones hemos visto historias de Instagram de las dos en las que aparecen de lo más cómodas desde casa, en algunas ocasiones recién levantadas, ya que se muestran al natural, sin una gota de maquillaje.

Sobre las enfermedades de la actriz se ha especulado demasiado, siendo que padece de alzhéimer uno de los más fuertes rumores que se han creado sobre su estado actual, pero fue la misma actriz quien salió a hablar del tema y comentó ante los medios de comunicación: "¿Qué yo tengo alzhéimer? Bueno pues no sé, hay que hacerme pruebas seguramente para que estén contentos que no tengo alzhéimer".

Todo lo que debes saber sobre Silvia Pinal, la última diva de México. Foto: Instagram

Lo que sí sufrió recientemente y por lo que debió guardar reposo fue de una infección en las vías urinarias, por la cual tuvo que estar todo un día en observación en el hospital, pero todo salió bien, la actriz se libró del problema y regresó a casa a seguir recuperándose y tomando antibióticos para la enfermedad.

También sufrió de una caída en su casa de la Ciudad de México por lo que tuvo que someterse a una operación de cadera de urgencia, tras la que aseguró sentirse y esta nueva. En entrevista con la periodista Maxine Woodside en Todo para la Mujer, Silvia Pinal comentó que se encuentra en perfectas condiciones de salud, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente.

Sobre la manera en que ocurrió el accidente en su casa, Pinal, gran figura de la época de oro del cine mexicano, cuenta a Woodside que sucedió en su recámara. "Se me pegó un pie, estaba caminando rápido y caí redonda. Me quedé ahí sentada porque caí muy fuerte. Llegó mi secretaria y me levantaron, me dolía la rodilla porque me di un golpetazo pero de aquéllos".

Silvia Pinal y su adorada hija Alejandra Guzmán. Foto: Instagram

Finalmente, tras ser dada de alta, se recuperó de maravilla, sorprendentemente porque a su edad no muchos logran sentirse tan bien en poco tiempo, pero como ella se mantiene con una salud de diez, ha logrado salir adelante pese a las adversidades.

Silvia Verónica Pinal Hidalgo es una actriz de cine, teatro y televisión, una famosa empresaria, política y conductora mexicana que se ha convertido en una de las figuras más sobresalientes del medio del espectáculo mexicano. Fue hija de María Luisa Hidalgo y Moisés Pasquel, pero criada por el segundo esposo de su madre, Luis Pinal, periodista y político mexicano.

Su infancia la pasó en distintas ciudades en México como Querétaro, Acapulco, Cuernavaca, Puebla y por último en la Ciudad de México, en donde su familia se estableció cuando ella todavía era una niña. Desde muy temprana edad mostró su interés por las artes escénicas y su primer paso a la fama fue participar en un certamen de belleza, donde se llevó el título de Princesa Estudiantil de México.

Tras entrar a estudiar actuación en Bellas Artes, su jefe en el departamento de publicidad, donde trabajaba, la invitó a participar en la grabación de algunas comedias para la XEW, donde debutó en la comedia "Dos pesos la dejada, junto a Luis Manuel Pelayo y Carlota Solares.

Silvia Pinal es considerada como la última diva de México. Foto: Instagram

Posteriormente logró obtener una oportunidad en el teatro, debutando en la obra "Los caprichos de Goya". El director de dicha obra era un actor y director mexicano de origen español Rafael Banquells, con quien inició una relación laborar y una amistad estrecha que terminó en romance.

Durante este tiempo logró participar en distintas obras de teatro y finalmente logró incursionar en el séptimo arte con un papel breve en la cinta "Bamba" de 1949. Tras este momento, logró hacer distintas películas como "Viridiana" y "Maribel y la extraña familia", logrando así el reconocimiento en su carrera.

Entre sus más populares filmes podemos encontrar la trilogía cinematográfica del director Luis Buñuel: Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965). Además de México, también trabajó en España e Italia.