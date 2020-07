Lo que descubrieron los fans de Anne with an E al ver la serie por segunda vez

Los fanáticos de Anne with an E no se rinden para buscar que sus creadores y productores continúen con la popular serie; mientras esperan, se unen en grupos de Facebook para compartir sus momentos favoritos de la serie o datos curiosos. Esta vez, descubrieron el secreto del personaje Hazel Lacroix, la madre del querido Sebastian "Bash" Lacroix.

El personaje de Hazel Lacroix hizo su primera aparición en la segunda temporada de Anne with an E, cuando Gilbert Blythe se encontraba trabajando en un barco, donde conoció a Bash. El barco hizo una parada en Trinidad y Tobago, país donde nació Bash, y van a visitar a la mamá de Bash que aún vive ahí, atendiendo a una familia de blancos.

La segunda vez que miramos a la mamá de Bash es en la tercera temporada, cuando muere Mary, luego de que Marilla y Rachel Lynde le piden a Bash que consiga una nueva esposa para que se encargue de la bebé recién nacida, por lo que él escribe a su madre en Trinidad y Tobago para que se traslade a Avonlea a ayudarlo.

Sin embargo, los fanáticos de la serie que han vuelto a ver Anne with an E por segunda o tercera ocasión se dieron cuenta que son diferentes actrices que interpretan a Hazel Lacroix (mamá de Bash) en la temporada 2 y en la temporada 3.

No me había dado cuenta que el papel de la mamá de Sebastian es interpretado por dos actrices, una cuando él visita la isla y otra cuando le pide ayuda con la bebé!!!

Escribió un usuario en un grupo de Facebook.

La actriz que interpreta a Hazel Lacroix en la temporada 2 de Anne with an E (2018) es Yanna McIntosh, actriz de cine y teatro canadiene nacida en Jamaica.

Yanna McIntosh interpreta a Hazel Lacroix en la temporada 2 | Netflix

Melanie Nicholls-King reemplazó a Yanna McIntosh en el papel de Hazel Lacroix para la tercera temporada (2019), donde la pudimos ver en tres episodios de la serie.

Melanie Nicholls-King interpreta a Hazel Lacroix en la temporada 3 | Netflix

