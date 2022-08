"Lo que digan de mí me vale": Laura Bozzo presume por lo alto que ya es toda una influencer

Además, utilizó de fondo la canción 'Abeja reina' de Chiquis, dejando en claro que a ella no le importa el qué dirán. "Lo que digan de mí me vale, si es por mí que sigan hablando, cuando las perras tienen hambre...", se escucha el fragmento utilizado por Bozzo.

Tras su salida repentina, la cual fue toda una decepción para todos sus seguidores, pero no para ella, la peruana reapareció en las redes sociales protagonizando distintos videos, autoproclamándose influencer .

México.- La conductora y abogada peruana, Laura Bozzo , logró una gran popularidad luego de ser una de las participantes del reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos , donde dejó memorables momentos, no sólo para la televisión, también para el Internet.

Gilberto Coronel Periodista Web

