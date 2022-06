"Lo que empecé a extrañar de ti fue tu olor", triste carta de El Pelón Gomís a su papá Héctor Suárez

Se han cumplido dos años de la muerte del actor y comediante Héctor Suárez, considerado el pionero de la sátira en la televisión mexicana. Recordado por ser una persona honesta y muy directa, en otras palabras, por no tener "pelos en la lengua", por su peculiar humor, programas de televisión como "¿Qué nos pasa?", una extensa trayectoria en el cine y mucho más.

A través de sus redes sociales, el comediante mexicano Héctor Suárez Gomís, publicó una emotiva y triste carta en memoria de su padre Héctor Suárez, manifestando que tras su muerte, lo primero que empezó a extrañar de su progenitor, fue su olor. "Antes de despedirme por última vez de ti, te abracé muy fuerte y te olí por última vez. ¡El olor de mi papá!".

El también actor y escritor, quien es conocido como "El Pelón" Gomís, contó que cuando era niño y su papá lo abrazaba, su olor se quedaba impregnado por horas.

"Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo, me sentía protegido cuando te olía, cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas; además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte".

Asimismo, menciona en su carta que cuando Héctor Suárez le daba los buenos días y las buenas noches, en sus saludos y despedidas, además de abrazarlo y darle un beso, "me encantaba olerte".

Héctor Suárez Hernández murió a los 81 años de edad, el 2 junio de 2020, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio; sus cenizas se encuentran en un nicho en su hogar en Cocoyoc, estado de Morelos, México.

Han pasado dos años y sigo extrañando tu olor, tus mensajes diarios, tu voz, tus manos, tu risa, nuestras largas conversaciones y sobre todo... ¡tu mirada!

"El Pelón" Gomís manifestó que la mirada que más extraña de su padre, es la que ponía después de abrazarlo, "y poniendo tu mano en mi corazón me preguntabas con esa voz fuerte, grave, rasposa e inconfundible: '¿cómo está tu corazón, mi amor?'".

Al final de su carta, señaló que su corazón poco a poco se ha ido reconstruyendo, "desde que te vi desaparecer en esa bolsa de cadáver, mi corazón te sigue amando profundamente y en mi corazón vas a seguir habitando hasta que nos volvamos a encontrar. Aún vives y vivirás por siempre en mí".

Héctor Suárez Gomís es fruto del matrimonio que tuvo el actor Héctor Suárez con Pepita Gomís, quien fuera una reconocida presentadora de TV, considerada pionera de la televisión educativa en México. La señora falleció el 26 de diciembre de 2021 a los 83 años. Estuvieron casados por 30 años y aunque se divorciaron por motivos que hoy no son relevantes, fueron amigos el resto de sus vidas.