Lo que ganó Adele previo a su regreso al estudio de grabación

México. Adele, cuyo nombre completo es Adele Laurie Blue Adkins y es originaria de Londres, Inglaterra (1988), y además es compositora y multinstrumentista, es una de las cantantes más famosas actualmente en el mundo y cuyas novedades musicales siempre son esperadas por parte de sus fans.

A través de varios portales de noticias se ha hecho público que la cantante Adele , quien en octubre de 2012 tuvo a su primer hijo llamado Angelo con Simon Konecki, de quien se separó en 2019, pronto grabará un nuevo disco, pero también dan a conocer que previo a ello ha ganado una fortuna.

Adele habría recibido durante 2019 un cuantioso sueldo que asciende a más de 12 millones de dólares, y en otros años, como en 2015, recibió ganancias de hasta 5.79 millones de dólares.

Y en 2018 la intéprete de temas como Hello facturó por casi 18 millones de dóalres, según detalla el periodista Ryan Smith de Daily Mail.

Las ganancias de Adele corresponden a su trabajo frente a las empresas que llevan por nombre Melted Stone Ltd. y Melted Stone Publishing Ltd, las cuales se encargan de acumular ingresos de sus discos, giras, partituras y letras.

Adele se ha convertido en una gran vendedora de discos y en los Estados Unidos superó las nueve millones de ventas, mientras que en el Reino Unido consiguió más de tres millones de copias; respecto en Canadá, ha conseguido un millón de discos vendidos.

Adele está próxima a estrenar un disco nuevo, el cual podría ser dado a conocer tentativamente en los primeros meses de 2021, y en este año de la pandemia, la artista se ha dejado ver como conductora en el programa Saturday Night Live.

La cantante lanzó en 2008 su álbum de estudio debut titulado 19, el cual se situó en la posición 1 de la lista de álbumes británica y ha sido certificado doble platino en Estados Unidos.

Y gracias a su voz y talento indiscutible , Adele, intérprete de otros temas como One and only y Skyfall, se ha convertido en una artista de fama mundial.