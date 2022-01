Lo que habría causado el enojo de Jenni Rivera e hizo que desheredara a su hija Chiquis Rivera

México. Desde el fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, ocurrido en diciembre de 2012 en un accidente de avión, su familia se ha visto envuelta en una serie de problemas familiares y al parecer hasta la fecha no acaban.

El tema de la herencia de Jenni Rivera ha sido principalmente lo que ha ocasionado una serie de declaraciones entre los integrantes de su familia y en días recientes se han hecho más notorios.

Es sabido que Jenni Rivera desheredó a su hija Chiquis Rivera y sobre los motivos muchas cosas se han dicho, pero Chiquis hasta el momento no ha dado alguna declaración que justifique el hecho del por qué su famosa madre la dejo fuera del testamento.

Pero de acuerdo con Laura Lucio, amiga de Jenni y autora del libro Una vida loca: anécdotas y conversaciones con mi amiga Jenni Rivera, "La Diva de la banda" habría notado irregularidades en videos de su residencia y se percató de extraños comportamientos entre Esteban Loaiza, quien era su marido, y su propia hija.

Jenni creyó que Esteban le fue infiel con su propia hija Chiquis, y sin ninguna explicación comenzó los trámites del divorcio, también eliminó a su primogénita de su testamento, sin pensar lo que sucedería unas semanas después, su muerte el 9 de diciembre de 2012.

Jenni Rivera bloqueó a su hija y dejó de hablarle. Habría muerto sin hablar con ella y quizá pedirle alguna explicación sobre el referido tema de la supuesta infidelidad, sin embargo Chiquis trató de buscarla para dialogar, pero no tuvo respuesta alguna.

Jenni, en su momento y tras el problema con su hija Chiquis, declaró a medios de comunicación en USA que se dio cuenta de cosas que no podía tolerar. "Simplemente las cosas que se hicieron en mí contra fueron tan graves que yo no las puedo aceptar".

En declaraciones de un reciente Live, Chiquis Rivera, quien debutó como cantante durante 2014 con el tema Paloma blanca, sobre el tema de la herencia dijo:

"Ella no puso ni a su madre, ni a su hermano, ni a Rosie, a nadie en su testamento, nomás a sus hijos. Y a mí me sacó por un problema que no era cierto, que ya lo explicamos muchas veces y Dios sabe que no es cierto, pero mi mamá me hizo un gran favor en sacarme (del testamento)".

Los Rivera enfrentan problemas luego de que Chiquis defendiera a sus hermanos tras el nombramiento de su hermana Jacquie como albacea de la herencia de Jenni Rivera, y señaló algunas irregularidades por parte de sus tíos Rosie y Juan.

Chiquis Rivera, de 36 años de edad y quien se abre camino como cantante por si sola, ha dejado en claro que "no pelea" por el dinero de su mamá, sino que únicamente defiende a sus hermanos.