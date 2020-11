Lo que hace y lo que come Sofía Vergara para verse de 20 años

México. Sofía Vergara, actriz y empresaria originaria de Colombia, es una de las celebridades internacionales que posee una envidiable figura y siempre está en los ojos del mundo con su trabajo y también llama la atención por su aspecto físico. Aunque tiene 48 años de edad, parece de muchos menos.

Sofía Vergara, quien ha dejado huella con su trabajo como actriz en la serie de comedia Modern Family, proyecto que la catapultó a la fama mundial, mantiene la misma figura de su juventud y todo es en parte gracias a que lleva una vida saludable y no come cualquier cosa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Una buena alimentación es parte del éxito en Sofía para tener un cuerpo de diez y así lo ha manifestado en varias entrevistas que le han hecho, aunque a veces se da gusto comiendo cosas que no debe, pero al ejercitarse quema calorías y todo vuelve a la normalidad.

En reciente entrevista, por ejemplo, hizo público que no sigue dietas pesadas. Su alimentación es balanceada, no come harinas, azúcares y tampoco toma refrescos, lo cual le ayuda bastante para mantenerse en forma. En ello radica parte de su éxito para poseer el súper cuerpo que tiene.

Semillas de chía, la avena, los frutos rojos, el yogurt griego son algunos de los alimentos imprescindibles en la dieta de Vergara, lo ha dicho también, y otro de los secretos de la actriz es que tiene una buena distribución de las calorías, por este motivo puede decidir comer algunos antojos sin correr el riesgo de engordar.

Y el ser una mujer delgada permite a Sofía tener la oportunidad de que cualquier tipo de ropa le va bastante bien, ya sea vestidos de noche, ropa casual, y ni se diga los trajes de baño que tanto le gustan usar, estos le sientan de maravilla a su cuerpo y le encanta posar en ellos.

Foto de Instagram

Sofía tiene una brillante carrera

Sofía ha sabido hacer una brillante carrera como modelo, empresaria y actriz en Hollywood, además es ganadora de múltiples premios SAG; ha estado nominada al Globo de Oro, al Emmy, a los Premios Satellite y también posee un People's Choice Award, entre otros reconocimientos en su carrera artística.

De acuerdo a información en distintos portales de noticias, Sofía se colocó durante 2020 como la mejor pagada en este año, superando a sus rivales del mundo del cine, según la clasificación anual de la revista Forbes publicada este viernes, según se informó recientemente en distintos portales de noticias.

Y se ha hecho público recientemente que Sofía habría obtenido unos 43 millones de dólares en los últimos 12 meses, por lo que quedó por delante en el podio de Angelina Jolie, quien habría obtenido 35 millones de dólares de ganancia, y también de la actriz Gal Gadot, cuyas ganancias se estima que fueron de 31 millones de dólares.