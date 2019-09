Lo que harán con la fortuna del abuelo de Paris Hilton

Tras la muerte del señor Barron Hilton, abuelo de la socialité Paris Hilton, la familia decide lo que hará con su fortuna, la cual está valuada en 1.250 millones de dólares. A través de varios portales de noticias se informa a dónde será destinada.

Barron Hilton dejó estipulado que el 97% de su fortuna sea destinado a organizaciones benéficas y que el 3% restante sea para su familia, y así se hará para cumplir su última volutad.

Barron Hilton perdió la vida hace unos días a la edad de 91 años, por causas naturales, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde radicaba.

El señor Hilton hizo gran parte de su fortuna gracias a su trabajo en la cadena de hoteles que Conrad Hilton, su padre, creó en 1919. Él dio continuidad a su legado y fue un hombre de mucho trabajo.

Paris Hilton, quien además de socialité es empresaria y cantante, le dio la despedida a su abuelo a través de Instagram. Le expresó lo que siempre pensó de él.

Era una leyenda, un visionario, un ser brillante, guapo y amable que vivió una vida llena de logros y aventuras."

Y también Paris mencionó que la última conversación que tuvo con su abuelo fue apenas unos días atrás de su muerte y le expresó cuánto lo amaba y también que influyó mucho en su vida para ser lo que ahora es profesionalmente y personalmente hablando.

Barron Hilton tuvo inversiones en el mundo de los deportes y fue fundador y dueño del equipo de Fútbol americano de los Chargers de Los Ángeles.

Paris Hilton es originaria de Nueva York, Estados Unidos, y según información en su biografía, nace el 17 de febrero de 1981; es una socialité, empresaria, autora, modelo, actriz, cantante, diseñadora y DJ estadounidense.

Hilton comenzó a ser conocida por su aparición en la serie de televisión "The Simple Life", junto con su compañera y mejor amiga de la infancia Nicole Richie.

Ha participado en películas como "Wonderland", "The Cat in the Hat" y "La casa de cera". Se ha destacado en el terreno musical y durante 2006 lanzó su primer álbum de estudio, "Paris", el cual aunado al exitoso "Stars Are Blind" que debutó en el número uno de los Billboard Dance.