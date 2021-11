"Lo que he dicho de ella no es más, ni menos", Anabel Hernández sobre Galilea Montijo

La periodista Anabel Hernández publicó su nuevo libro titulado "Emma y las otras señoras del narco", donde, en alguna página habla sobre la conductora de televisión Galilea Montijo, la cual ha mencionado que demandará.

En el libro Anabel habla sobre como las cabecillas de la droga han acomodado la estructura machista para convivir violentas y hasta abusar de sus parejas ocasionales en su círculo social.

Anabel Hernandez habla sobre Galilea Montijo en su libro pero no como un personaje principal solamente fue mencionada como lo fue Ninel Conde, Alicia Machado, Lucha Villa, Silvia Irabién y Erika Ellice Sotres Starr.

Tras la publicación del libro Galilea Montijo ha dicho que denunciará a la periodista la cual ha mencionado que lo que ha dicho sobre la conductora en el libro "no es más, ni menos",

"Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma", dijo la periodista Anabel Hernandez respecto al tema.

Así mismo la peridota dijo que ella se hacía responsable sobre lo que estaba en el libro porque no se trata de difamación "Yo no supe lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros".

La periodista asegura que el mundo de la farándula se entrelaza con el narcotráfico, ya que en esos círculos sociales conviven actrices, cantantes, bailarinas hasta funcionarios.