"Lo que hice fue contar la verdad", declaraciones de Sasha Sokol luego de revelar abuso de Luis de Llano

En marzo pasado, cuando se conmemoró el Día internacional de la mujer, la cantante y compositora Sasha Sokol, ex integrante de Timbiriche, hizo fuertes acusaciones en contra del productor musical Luis de Llano, asegurando haber sido víctima de abuso sexual, esto luego de haber comenzado una relación amorosa cuando tenía 14 años de edad y él 39.

"¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito, durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", expresó Sasha Sokol a través de sus redes sociales, luego de unas declaraciones que hizo Luis de Llano sobre dicha relación, en una entrevista con Yordi Rosado.

La también actriz, de 51 años de edad y originaria de la Ciudad de México, se preguntó cómo habría sido su vida si Luis de Llano, "en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme, nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre".

Unas semanas después de haberle dado una "sacudida" al medio del espectáculo en nuestro país, Sasha Sokol dio sus primeras declaraciones, luego de haber denunciado a Luis de Llano, por supuesto abuso sexual.

En un breve encuentro que tuvo con unos reporteros de espectáculos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la ex Timbiriche manifestó: "yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad".

La intérprete de temas como "Serás el aire", "Rueda mi mente", "No me extraña nada" y muchas más, dijo sentirse conmovida por todas las muestras de solidaridad que ha recibido.

"Y muy movida también por las personas que, aún hoy, todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo, mientras ese tipo de conductas sigan existiendo y se sigue normalizando algo que no es correcto, no para mí, para niños y niñas en el futuro".

Por su parte, Luis de Llano publicó recientemente un comunicado, externando que en su vida no ha cometido algún delito, "siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia".

Contó que la relación amorosa que tuvo con Sasha Sokol hace ya muchos años, "siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión".

Leer más: Alfredo Adame llamó "enanete" a Omar Chaparro, puso en duda ser cinta negra; así reaccionó el comediante

De igual manera, dejó muy en claro que, a lo largo de su vida, se ha conducido siempre con la verdad, "no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y, publicados a partir del 8 de marzo del 2022, son meras y falsas especulaciones".