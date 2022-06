"Lo que hizo fue dejar tirado el trabajo", Andrea Escalona reprende a Gomita por dejar concurso en "Hoy"

La youtuber Araceli Ordaz, conocida como Gomita, formó parte de la tercera temporada de "Las estrellas bailan en Hoy", competencia que tiene lugar en el programa "Hoy" de Televisa. Sorprendió al dar a conocer, a través de sus redes sociales, que abandonaba dicho concurso de baile, por unas complicaciones causadas por los problemas de salud mental que padece.

Posteriormente, en su canal de YouTube, aseguró que uno de los motivos de su salida de "Las estrellas bailan en Hoy", fue por los malos tratos por parte de la producción a cargo de Andrea Rodríguez, manifestando que ya había pasado por esta situación cuando estuvo en "Sabadazo".

"Seré muy honesta, mi punto principal es que todo esto yo lo viví en 'Sabadazo', malos tratos de que tú tienes que hacer lo que ellos digan, porque si no estás mal. Lo aguanté seis años, no lo quiero volver a vivir; en esos momentos reviví mi pasado y dije: 'no lo quiero vivir', por eso dejé 'Las estrellas bailan en Hoy'".

La productora del matutino "Hoy", Andrea Rodríguez, en una entrevista para TVyNovelas, desmintió la serie de declaraciones que hizo Gomita.

Por su parte, Andrea Escalona, quien forma parte del elenco de conductores de "Hoy" y es sobrina de Andrea Rodríguez, reprendió a la youtuber por la manera como hizo las cosas y por el poco profesionalismo que demostró.

"Creo que estuvo mala leche como lo contó, creo que lo único que tuvimos para con Gomita, no solamente Andrea, sino todos los de la producción, los que formamos parte de 'Las Estrellas Bailan en Hoy', era darle la oportunidad de mostrar la chava trabajadora, emprendedora que baila que se esfuerza y que al final del día no lo pudo demostrar, pues ahora sí la carrera de cada quién", manifestó Andrea Escalona en una entrevista con el periodista Edén Dorantes.

Asimismo, la hija de la fallecida productora de televisión Magda Rodríguez, señaló que lo único que Andrea Rodríguez hizo, fue abrirle a Gomita las puertas "del programa más exitoso de las mañanas" y que, a su vez, Televisa le abrió las puertas de "la empresa más exitosa".

"Y no lo decimos hoy, hay números y hay una trayectoria que la respalda y lo único que se le hizo fue abrirle las puertas y lo único que hizo fue dejar tirado el trabajo".

Hasta el momento, Gomita no ha comentado nada sobre las declaraciones que hicieron Andrea Rodríguez y su sobrina Andrea Escalona.