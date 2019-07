Lo que le dijo Jenni Rivera a Mhoni Vidente tras advertencia de su muerte

Durante una emisión en el programa Hoy, Mhoni Vidente, reveló que uno de los sucesos más importantes de su vida ha sido cuando advirtió a Jenni Rivera sobre su muerte. Vidente aseguró que días antes de la muerte de La Diva de la Banda, ella se la topó en los pasillos de Televisa y le advirtió que se cuidara pero la intérprete de Basta Ya, le dijo que no creía en la brujería.

“Sabe que mire un cuervo atrás de usted, un cuervo negro atrás de usted, que es como un demonio, tenga cuidado y me dice 'no Mhoni si ya voy a dejar el bastón', si la pierna me está diciendo que le están haciendo brujería o hay un demonio detrás de usted que la quiere atrapar...", expresó.

Mhoni le reiteró a Jenni que antes del 11 de diciembre del 2012 le viene una tragedia muy fuerte a usted y a siete personas más, tenga cuidado recelé a la virgen María.

“Ella me dijo textualmente, así mira Mhoni no creo en la brujería, no creo en la virgen, la respeto, porque yo soy Cristiana, y te lo juro que voy a estar rezando para que me encomienden”, habría contestado la Diva de la Banda.

Fue el sábado 2 de diciembre que Vidente dio a conocer su predicción respecto a Jenni Rivera en el programa Sabadazo.

“ Yo digo la predicción en Sabadazo el 2 de diciembre del 2012 y comentó que yo le veo una tragedia después del divorcio, y ella se mata 9 de diciembre, ella y siete más en el avión”.

Cabe destacar que hace unos días Mhoni Vidente predijo que se registrarían algunos sismos en ciertas partes del mundo y acertó en California y México. Además anunció que un cantante de música regional moriría y en Sonora fue asesinado el vocalista del grupo Los Ronaldos, Luis Mendoza.

Vidente también predijo que otro famoso cantante de banda será asesinado. Mhoni asegura que el cantante que será asesinado sería del estado de Sinaloa o Jalisco.

Según la pitonisa dicha predicción se cumplira en días próximos por lo que la música grupera estará de luto.

"Veo todavía una tragedia más fuerte. Veo una predicción del estado de Sinaloa o Jalisco, va a ser un grupero ahora sí muy muy famoso. Su nombre empieza con la letra G o A. También va andar con el mánager cuando le pase la tragedia", dijo la adivina.