Lo que le pasa a integrante de Metallica, ¡queda grabado!

El cantante y guitarrista de Metallica, James Hetfield, se pegó un buen susto durante su concierto de este lunes en el Ziggo Dome de Amsterdam (Holanda) al caer en un agujero del escenario en pleno concierto.

They had to wait seven months but @aphyxion finally got to open for us here in Copenhagen! ���� #aphyxion #metallica #worldwired #fanvote #metincopenhagen Una publicación compartida por Metallica (@metallica) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 12:47 PDT

De acuerdo a reporte de El Universal, la banda estadounidense estaba interpretando una de sus nuevas canciones, Now that we're dead, cuando Hetfield se giró y, seguramente al no estar familiarizado con el nuevo escenario de su gira europea, acabó dentro de un agujero del suelo.

By the way, there's still a spot of fire here and there!!!!! #metallica #worldwired #metincopenhagen Una publicación compartida por Metallica (@metallica) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 2:31 PDT

El músico se quedó quieto unos segundos hasta que llegaron los miembros del equipo de seguridad, mientras el resto del grupo seguía tocando la canción.

"Sí, estoy bien. ¿Mi ego? No demasiado. Pero sstamos bien. Hiere mis sentimientos un poquito, quizás", bromeó James Hetfield al terminar la canción y dirigirse al público para dejar claro que todo había sido un pequeño gran susto.

Metallica es una banda de thrash metal estadounidense originaria de Los Ángeles, pero con base en San Franciscodesde febrero de 1983. Fue fundada en 1981 en Los Ángeles por Lars Ulrich y James Hetfield, a los que se les unirían Dave Mustaine y Cliff Burton.

Watch "Moth Into Flame" from #MetInCopenhagen! �� Full vid is on the MetallicaTV YouTube channel. #metallica #worldwired Una publicación compartida por Metallica (@metallica) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 7:43 PDT

Estos dos músicos fueron después sustituidos por el guitarrista Kirk Hammett y el bajista Jason Newsted, Dave Mustaine fue despedido un año después de ingresar en la banda debido a su excesiva adicción al alcohol y su actitud violenta, y fundó la banda Megadeth, siendo sustituido por Kirk Hammett ex guitarrista de Exodus.

Por otra parte, el 27 de septiembre de 1986, la muerte de Cliff Burton en un accidente de autobús en Suecia, durante una de sus giras, provocó la entrada al grupo de Jason Newsted, quien, tras su abandono quince años más tarde, sería sustituido por el bajista actual, Robert Trujillo.

Horns UP in Edmonton! #worldwired #metallica #metinedmonton Una publicación compartida por Metallica (@metallica) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 8:55 PDT

A la fecha, la banda ha editado 10 álbumes de estudio, siendo el último de estos "Hardwired...To Self-Destruct", el cual fue lanzado mundialmente el 18 de noviembre del 2016.

Las ventas totales de Metallica superan los 120 millones, y se les considera parte de los cuatro grandes del thrash metal, junto con Megadeth, Slayer y Anthrax.