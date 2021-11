Lo que más extraña Paola Rojas de su juventud y cree que no volverá

Paola Rojas de 44 años tiene a todos con el ojo cuadrado tras haber realizado una confesión y es que la guapa mujer admitió que extraña demasiado la seguridad que tenía en su juventud situación que no solo dejó sorprendidos a sus fans, sino a sus compañeras de Netas Divinas.

Resulta que en uno de los tantos programas que hace Paola Rojas, la voz en off del nocturno le preguntó a cada una de las Netas que es lo que extraña hoy en día que ya no tiene y cuando fue el turno de la periodista mexicana ella dijo que su seguridad es algo que desearía recuperar pues según ella ya no la tiene.

Mi seguridad la verdad es que sí sentía, fíjate que curioso porque creo que estaba sobrada sabes de verdad creo que podía todo y no me asustaba absolutamente nada y a golpazos ya vi, dijo Paola Rojas.

De inmediato Alessandra Rosaldo y Natalia Téllez le dijeron a Paola Rojas que en realidad ella es una mujer que lo puede todo e incluso la recién embarazada le dijo a la comunicóloga que es como su ejemplo a seguir, pues ve que puede hacer de todo, desde tener varios trabajos, hasta ser mamá algo que admira demasiado la conductora.

Pero lo que sí dijo es que está bien darse cuenta de que no puedes hacer del todo en esta vida y es que al parecer la salud mental de la presentadora es mejor que ser la mujer perfecta.

No que crees yo creo que está padre descubrir que no puedes todo, yo creo que está padre que puedes mucho, pero no todo es bueno de pronto reconocer tus limitaciones, te exiges menos dijo Paola Rojas.

Experta en moda

Aunque ella piensa de esa manera sus fans la ven como la mujer increíble y fashion, pues les encanta ver cómo llega vestida todos los días al matutino Al Aire Con Paola, donde llega con unos atuendos los cuales para muchos se convierten en tendencias, pues cada uno de los outfits que lleva al matutino siempre dan de que hablar.

Además les fascina la energía tan positiva que tiene Paola Rojas todo el tiempo pues son casi nadie los que no la han visto furiosa.