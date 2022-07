"Lo que me dé, que me dejen morir", el comediante Jorge Falcón revela que firmó la voluntad anticipada

En un encuentro con varios medios de comunicación, en un evento en la Ciudad de México, el querido comediante Jorge Falcón, de 70 años de edad, reveló ya tener listo su testamento y haber firmado su voluntad anticipada. Asimismo, el humorista habló sobre su gira del adiós luego de 50 años en la comedia.

¿Qué es la voluntad anticipada? Es la decisión que toma una persona de ser sometida o no, a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona.

Sobre su voluntad de que la muerte llegue de manera natural, según el curso de alguna enfermedad que llegara a padecer, Jorge Falcón comentó al respecto:

Tengo una carta escrita para que no me pueden hacer nada, si me da cáncer o lo que me dé, que me dejen morir.