Lo que pide Brandon Peniche tras el divorcio de Arturo Peniche y Gaby, sus padres

México. Arturo Peniche hizo público en entrevista con Mara Patricia Castañeda que se separa de Gabriela, su esposa, con quien ha estado en matrimonio durante casi 40 años. Ahora, es Brandon Peniche, hijo de ambos, quien habla y expresa lo que pide ante el divorcio que enfrentan Arturo Peniche y Gaby, sus padres.

Brandon manifiesta también que ama a sus padres y está orgulloso de ellos, ya que siempre lo han amado a él y a su hermana, además de apoyarlos en todo momento. "Son personas ordinarias con trabajos extraordinarios”, opina de ellos.

De acuerdo con la entrevista quer Arturo Peniche dio a la periodista Mara Patricia para su portal en YouTube En casa de Mara, la separación entre él y Gaby se pudo dar cuando ella dio positivo a la covid-19 y señaló que este año 2020 ha sido el peor de su vida, ya que murieron varios familiares amigos a causa de tal enfermedad.

"Noy hay vuelta atrás", así se refirió Arturo a su separación de Gaby Ortiz ante Mara Patricia y sorprendió al declararle que se dio cuenta que le estorbaba a su mujer, por eso "me tengo que quitar de ahí".

Arturo, quien se dedica a actuar en televisión y teatro en México desde su juventud, menciona que su matrimonio co Gaby de casi cuatro décadas ya no tiene salvación y están separados desde hace casi dos meses. A Mara le dijo también que está muy fastidiado.

Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un ch*ngón en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver en mes y feria. Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras."