Lo que revela la autopsia de Chester Bennington

Chester Bennington fue hallado muerto hace poco más de cuatro meses, y tras este lapso, hoy se conocieron apenas los resultados de la autopsia del cantante, conocido por liderar la banda Linkin Park.

De acuerdo a una filtración de TMZ, el documento forense confirma la presencia de trazas de alcohol en la sangre del cantante al momento del suicidio. El día del hallazgo, se encontraron dos botellas de cerveza.

Lo que se descartó, fue el uso de MDMA (éxtasis). En un primer momento el examen dijo que la presencia de la droga era "presumiblemente positiva", dos pruebas posteriores descartaron dicha hipótesis y concluyeron que Bennington no estaba bajo el efecto de las drogas cuando atentó contra su vida.

El cantante se suicidó utilizando un cinturón de cuero el pasado 20 de julio a la edad de 41 años en su residencia privada ubicada en Los Ángeles, Calidornia (Estados Unidos).

Al momento de su muerte, Bennington estaba tratándose por depresión y en la víspera del cumpleaños de su fallecido amigo y vocalista de Soundgarden, Chris Cornell.

A CALL TO ARMS: The only way to win a war Is unrelenting peace No matter what the cause The violence will not cease Death breads only dying We always have a choice Peace won't stop your crying But tears still have a voice We may always disagree But questions long for answers Close your eyes you'll never see The war machine's a cancer A parasite that eats your soul Leaving nothing but the grave To those who keep on digging For those who won't be saved This is a call to arms Fall into one another This is a call to arms To wrap around each other Una publicación compartida por Chester Bennington (@chesterbe) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 4:22 PDT

Estreno musical.

En el nuevo disco de Linkin Park sale un video inédito de Chester Bennington, cantando de manera acústica "Crawling", canción representativa de este grupo.

El material ya circula en redes soociales, y es un video a blanco y negro, donde Chester interactúa con el público durante su gran y magnifica presentación, rodeado por sus seguidores coreando la canción, tratando de demostrar la cercanía que se vivía entre él y su público.

El material según Sopitas, saldrá a la venta el próximo 15 de diciembre de manera mundial, donde se podrán encontrar los últimos conciertos realizados por Chester, en su tour por Europa.

El pasado 20 de junio de este año, el inolvidable vocalista de Linkin Park se suicido en su casa de los Ángeles, California.

Estrenan programa que Bennington grabó antes de morir.

Chester Bennington, el vocalista de Link Park que falleció el pasado 20 julio, había grabado seis días antes un episodio del programa Carpool Karaoke que se difunde a través de la plataforma Apple Music.

Ya se sabía que Bennington y el resto de los integrantes de la agrupación habían participado en “Carpool Karaoke: The Series” junto al actor Ken Jeong pero no se había confirmado que saldría a la luz luego del suicidio del intérprete.

De acuerdo con la información compartida con TMZ, la familia aprobó la proyección del programa en el que Bennington aparece muy animado y cantando a todo pulmón.

El episodio de 23 minutos se publicó en la página oficial de la banda a mediados de octubre pasado, y se abre con Bennington riendo desde el asiento trasero, mientras el actor y comediante Ken Jeong elogia lo emocionado que está de compartir el auto con el banda.

"Mi humilde argumento es que solo puedo unirme al grupo … tal vez, tal vez?", Dice Jeong mientras Bennington se ríe de la sugerencia de la estrella del Dr. Ken de cambiar el nombre a Linken Park. "Genial, así que acaba de entrar y ya quiere tomar la banda? ¡Me encanta!", bromea Bennington.

Linkin Park publicaban un vídeo en homenaje a Chester el pasado mes de septiembre para su tema ‘One More Light’, el que titulaba su último disco.

Por su parte, la viuda de Bennington publicaba una emotiva carta. El grupo, por cierto, ha vuelto al estudio a propósito del concierto homenaje al fallecido artista que prepara para el 27 de octubre en Los Ángeles.

En el concierto participarán miembros de Bring Me The Horizon, System of a Down o Korn.

Triste final.

El cantante Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, se ahorcó en su habitación, aseguró un reporte de la página “TMZ”.

De acuerdo al mismo portal, fue una empleada doméstica quien encontró el cuerpo del cantante poco antes de la nueve de la mañana, hora de California.

Bennington llegó a su casa en Palos Verdes, en Los Ángeles, proveniente de Arizona, el miércoles, por lo que se cree que el suicidio ocurrió entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves.

El intérprete de “Crawling” decidió terminar con su vida el mismo día que su amigo Chris Cornell habría cumplido 53 años y casi dos meses después de que éste se suicidara.