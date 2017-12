Lo que sintió Mónica Noguera al ver a su ex y amiga juntos

Todos recordamos cuando Mónica Noguera y Vica Andrade trabajaban juntas en 'Al fin de semana' ya que la primera finalizo su matrimonio con el productor mientras que la segunda terminó enamorada de él.

Tras casi 20 años de dicha situación la ojiverde rompió el silencio y reveló como era trabajar con su ex mientras iniciaba una relación con la oriunda de Costa Rica.

Gustavo Adolfo Infante fue el encargado de entrevistar a Mónica donde ella mismo negó tenerle rencor a su ex colega.

"Cuando al fin de semana llevaba 2 años al aire, empezamos a tener muchas peleas, se fue acabando el amor, pasaron muchas situaciones de los dos, porque no soy ninguna víctima, porque es una pareja la que truena al final de cuentas la relación", expresó sobre el final de su matrimonio.

Después entro Vica la cual se hizo amiga de los dos... "Era muy amiga mía, ya no la he visto tanto, no porque le tenga ningún resentimiento. No había nada qué reclamarle".

"Yo termine con Guillermo y ella en un momento, como amiga de los dos, se empieza a involucrar mucho, y ella quiera tratar de volvernos a unir. Ellos se enamoraron cuando Memo y yo ya no teníamos nada que ver. No me puso el cuerno. Si estábamos conduciendo los últimos 2 años de Al fin de semana, y ellos ya tenían una relación, era porque yo ya no estaba con Guillermo, y así pasó".

Aunque el trabajar con la nueva novia de su ex esposo fue algo incomodo e intento renunciar.

"Es una cuestión de egos, porque ya no estábamos enamorados, si a mí me parecía incómodo. era por el ego, no porque yo estuviera enamorada. No es que ella me haya hecho algo".

Recalco sin resentimiento alguno:

"Ellos comienzan cuando yo termino con Guillermo y voy a renunciar con Pepe Bastón, en ese momento me estaban ofreciendo trabajo en Telemundo. Me dijo que no, que había que ser profesionales y que tenía un contrato, y así seguimos unos años más".

MEMO DEL BOSQUE ENFRENTA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

“Hoy puedo confirmar la noticia que es cáncer. Con toda la fe en dios, el amor condicional de mi familia y el apoyo de mis amigos he iniciado ya un tratamiento intenso en los siguientes seis meses para buscar curarme y salir delante de esta enfermedad”.

Con estas palabras a través de un comunicado, el productor Memo del Bosque, dio a conocer a principios del pasado mes de septiembre la batalla que iniciaba por su vida.

Por primera vez, Memo del Bosque habló en exclusiva para Televisa Espectáculos del cáncer que padece y de lo que espera hacer una vez que esté completamente sano.

“En algún momento me sorprendió un cáncer de hueso y en el sistema linfático, que también se le llama linfoma de Hodgkin o algo así. Me agarró como mareos en enero y febrero de este año, empecé a hacerme chequeos y hasta por ahí de julio me terminaron confirmando que traía ese cáncer”.

Con información Tv Notas

