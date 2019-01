Lo que verás en febrero a través de Netflix

Diversión para todas las edades y gustos llegará durante febrero a través de la plataforma Netflix. "Muñeca Rusa", "Van Helsing" (T3) y "Billy Elliot" es algo de lo que se verá el mes citado.

Netflix ha publicado un adelanto de todo el contenido nuevo que tendrá disponible el siguiente mes en su plataforma en México.

Nuevas series

Junto al reality show "Nailed it! México" también llegan otras producciones exclusivas:

* Muñeca Rusa (T1) – 1 de febrero

* Nightflyers (T1) – 1 de febrero

* Siempre Bruja (T1) – 1 de febrero

* Nailed it! México (T1) – 8 de febrero

* One Day at a Time (T3) – 8 de febrero

* Dirty John (T1) – 14 de febrero

* The Umbrella Academy (T1) – 15 de febrero

* Go! Vive a tu Manera (T1) – 22 de febrero

* Suburra: Sangre sobre Roma (T2) – 22 de febrero

* Shadowhunters: The Mortal Instruments (T3B) – 22 de febrero

* Van Helsing (T3) – 25 de febrero

* Ash VS The Evil Dead (T3) – 25 de febrero

Películas

"Star Wars" llegará con el séptimo episodio de la saga; "Billy Elliot" también llega a la plataforma:

* Star Wars VII: El Despertar de la Fuerza – 1 de febrero

* Velvet Buzzsaw – 1 de febrero

* Mr. Right – 1 de febrero

* Dumplin – 8 de febrero

* High Flying Bird – 8 de febrero

* El Árbol de la Sangre – 8 de febrero

* Billy Elliot – 15 de febrero

* Las Separadoras de Parejas – 15 de febrero

* El Descanso – 15 de febrero

* Paddleton – 22 de febrero

* El Fotógrafo Mauthusen – 22 de febrero

* ¿No es romántico? – 28 de febrero

Documentales

Un stand-up del comediante Ken Jeong y la sexta temporada de Chef’s Table integran la lista:

* Ray Romano: Right Here, Around the Corner – 5 de febrero

* Remastered: El Doble Asesinato de Sam Coooke – 8 de febrero

* Patriota No Deseado con Hasan Minhaj, Vol. 2 – 10 de febrero

* Ken Jeong: Me Completas, Ho – 14 de febrero

* Chef’s Table (T6) – 22 de febrero



Películas y series infantiles

Un concierto en 3D de los Jonas Brothers, y la serie de las Patoaventuras entretendrán a los más pequeños:

* A rienda suelta: Feliz San Valentín – 1 de febrero

* El show de Garfield (T1) – 1 de febrero

* Disney – Patoventuras: ¡Woo-oo! – 1 de febrero

* Disney – Jonas Brothers: El concierto 3D – 1 de febrero

* Star Wars Rebels (T4) – 1 de febrero

* Disney – Elena de Ávalor (T2) – 1 de febrero

* Disney – El viaje de Arlo – 1 de febrero

* La guía de historia negra de Kevin Hart – 8 de febrero

* Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos (T2) – 8 de febrero

* Príncipe de los dragones (T2) – 15 de febrero

* Inspector Gadget – 25 de febrero