"Lo siento por preocuparte", Jimin de BTS tranquiliza a ARMY desde el hospital a través de Weverse

Durante el segundo periodo oficial de vacaciones de la agrupación musical surcoreana BTS, la agencia Big Hit Music compartió con el ARMY una noticia que causó mucha preocupación. El cantante, compositor, modelo y bailarín Park Jimin fue sometido a una cirugía de emergencia debido a una apendicitis aguda y además, dio positivo a Covid-19.

Ante la preocupación de sus millones de fans alrededor del mundo, Jimin envió unos mensajes al ARMY a través de Weverse, dando a conocer cómo se encontraba de salud tras la operación y contagio del virus SARS-CoV-2.

En un primer mensaje, Jiminie escribió: "¿se preocuparon mucho, verdad? Me estoy recuperando bien". En otro post en la comunidad global de BTS-ARMY, el Idol de 26 años de edad y originario de Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, pidió disculpas al fandom por preocuparlos.

Lo siento por preocuparte, sin embargo, ¡creo que podré ser dado de alta pronto! Me estoy recuperando bien y me aseguro de cuidarme y comer las tres comidas.

Asimismo, el miembro de Bangtan Sonyeondan pidió al fandom: "por favor espera un poco, me recuperaré rápidamente y me iré (del hospital)". Estas palabras han reconfortado al ARMY, el fiel ejército de fans de "Los chicos a prueba de balas", intérpretes de grandes éxitos internacionales como "Save me", "Dynamite", "I need u", "Permission to dance", "MIC Drop", "Butter", "IDOL" y muchísimos más.

Los mensajes que Jimin de BTS envió desde el hospital.

Así reaccionaron los fans ante los mensajes del "baby mochi": "dijo que se estaba recuperando bien, me volvió el alma al cuerpo", "Jimin regresó, estoy llorando", "mi gente bonita que está llorando porque Jimin actualizó y siente una paz tremenda, al saber que está bien", "él sabía lo preocupados que estábamos, pero también sabe lo mucho que lo amamos y eso me hace tan feliz" y muchos post más al respecto en Twitter.

Cabe recordar que a fines de enero pasado, Jiminssi tuvo un dolor abdominal y un ligero dolor de garganta, por lo que fue llevado al área de urgencias de un hospital. Luego de los estudios correspondientes, fue diagnosticado con apendicitis aguda y dio positivo a Covid-19, tras realizársele una prueba PCR.

De acuerdo con un comunicado de Big Hit Music, por recomendación del médico debía ser operado: "la operación fue un éxito y se está recuperando tras la intervención".

Jimin pidió disculpas a ARMY por preocuparlos. Foto: Weverse

El joven cantante ha estado recibiendo en el hospital el tratamiento contra el Covid-19, junto con los cuidados postoperatorios, "se está recuperando rápidamente y no tuvo contacto con los otros miembros (de BTS) durante la etapa infecciosa".

Otra fan de Bangtan comentó sobre los mensajes antes mencionados: "sigo pensando en la publicación de Jimin y en cómo pidió perdón por preocuparnos, es un ángel de verdad, me alegra un montón que se esté recuperando bien y que pronto puedan darle el alta".