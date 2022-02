"Lo sigue la carta de la muerte", clarividente hace fuerte advertencia a Tristan, el hijo de Yahir

Tiempo atrás Tristan Othón Fierro, el hijo del cantante y actor mexicano Yahir, quien formó parte de la primera generación de La Academia (exitoso reality musical de TV Azteca), confesó que desde temprana edad ha consumido LSD, cristal y rivotril, ser bisexual, haber grabado un video íntimo con su entonces novio Axel Martínez (que fue publicado en OnlyFans) y además, mencionó no tener el apoyo de su progenitor ante sus problemas de adicciones.

En una entrevista para TVNotas, Jorge Clarividente manifestó que intentó ayudar al hijo de Yahir. "Yo quería hacerle una limpia para liberarlo de su situación, yo tengo tres hijos y me pegó mucho leer que la está pasando muy mal, por eso le ofrecía ayuda".

Sin embargo, el joven de 23 años de edad rechazó su ayuda. Contó haberse encontrado con Tristán hace unas semanas en la Ciudad de México, en la fiesta de cumpleaños de un amigo.

Esa noche noté que Tristán tiene una oscuridad muy fuerte, trae una sombra detrás de él y además, lo sigue la carta de la muerte por sus adicciones al alcohol y las drogas.

Según el clarividente, el primogénito de Yahir Othón Parra tiene dos trabajos de magia negra, uno se los hizo presuntamente una ex novia, "quien mandó a meter una foto y ropa de él en un frasco con varias bebidas alcohólicas y drogas para que el chico no salga de sus adicciones". El otro, lo habría hecho un amigo del cantante "que le tiene mucha envidia, y como no pudo hacerle nada a él, en venganza mandó a hacer un hechizo para dañar a Tristán".

El hijo de Yahir tiene 23 años de edad.

Asimismo, Jorge Clarividente dijo a la revista antes mencionada, que el joven tiene problemas con personas peligrosas, pues debe mucho dinero en varias partes, a causa de sus adicciones a las drogas.

Su ayuda a Tristán sigue en pie, "yo me comprometo con el señor Yahir para que me dé la oportunidad de ir por Tristán a la CDMX y traerlo, me haré cargo de todo, necesita ayuda psicológica, psiquiátrica y económica, yo lo apoyaré".

Por otra parte, en una entrevista para "Ventaneando", el cantante manifestó estar viviendo una pesadilla ante la situación de su hijo mayor. "Quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción, pero la verdad es que yo no puedo tener un hijo así conmigo".

Contó haberle enseñado a su hijo el amor de la familia y estar juntos, ya que viene de una familia donde todos son muy unidos, "él no quiere ser parte de ese mundo, así es".