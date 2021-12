"Lo tendrá que probar": Vicente Fernández Jr. responde a Olga Wornat sobre supuestos vínculos con el narco

México. La escritora Olga Wornat ha desatado polémica al dar a conocer en su libro El último rey, dedicado a Vicente Fernández, que supuestamente uno de los hijos del famoso cantante habría tenido nexos con el narcotráfico.

Y es ahora Vicente Fernández Jr. quien se pronuncia al respecto y afirma que Olga Wornat "tendrá que probarlo todo", por lo que podría pensarse que la familia Fernández prepara tal vez una demanda hacia ella.

“Yo nunca hablé con esta periodista; sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar, no tengo más comentarios”, recalca Vicente Fernández Jr. en entrevista con la revista TVyNovelas.

Y es que en el libro citado El último rey, Wornat contemplaría varios aspectos de Vicente Fernández y de su famosa familia, entre ellos relatos de infidelidad y traiciones entre los hijos de "El charro de Huentitán".

En una entrevista con Julio Astillero, Olga Wornat ha citado que en su libro alude a Gerardo Fernández, el hijo "de enmedio" de don Vicente, y refiere que él se quedará con la fortuna del intérprete de temas como La ley del monte, quien tiene 81 años de edad.

Olga se ha referido a Gerardo como una persona ambiciosa, inescrupulosa y con relaciones turbias, quien además fue capaz de robarle dinero a su hermano porque le manejaba los palenques, y es él quien pretendería poseer la fortuna de don Vicente Fernández.

Pero en la misma publicación Olga habla del secuestro de Vicente Fernández Jr. y dice que su hermano Gerardo Fernández era amigo de Ignacio Nacho Coronel, narcotraficante que fue líder del Cártel de Sinaloa.