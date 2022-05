"Lo tienen vetado, amenazado", la familia de Vicente Fernández reprende al actor Pablo Montero

Hasta el momento Pablo Montero o algún integrante de la Dinastía Fernández, ha comentado algo sobre esta situación. Con respecto a "El último rey: el hijo del pueblo" , (serie basada en el libro "El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández", de la periodista argentina Olga Wornat), la segunda temporada será estrenada el próximo 16 de mayo por Las Estrellas .

"Lo tienen bloqueado los Fernández de todos los palenques, donde se vaya a presentar Alejandro Fernández, Pablo Montero no puede ir, lo tienen vetado, amenazado y hablado con el palenquero, si viene Pablo Montero, llega la cancelación inmediata de Alejandro Fernández".

Asimismo, a manera de represalia por protagonizar "El último rey: el hijo del pueblo", la familia Fernández habría conseguido que Pablo Montero fuera vetado de los palenques más importantes de la República Mexicana . Según Gustavo Adolfo Infante, no podrá presentarse en el mismo lugar que Alejandro Fernández, "El Potrillo", o de lo contrario, el show será cancelado.

"Que Pablo Montero ya habló con Alejandro Fernández y con Gerardo, le dijeron: 'pensábamos que en realidad eras gente cercana a la familia, no queremos saber nada de ti, olvídate de la familia Fernández', esto se lo dijo cada uno por separado, supongo por teléfono".

Pablo Montero se convirtió en persona non grata para Doña Cuquita , viuda de Vicente Fernández , así como para sus hijos Gerardo y Alejandro Fernández, "El Potrillo". Los familiares de Don Chente, al parecer, se sienten traicionados por el actor , un amigo cercano a la familia, por haber participado en lo que ellos llaman, "una serie ilegal".

El actor y cantante Pablo Montero , de 47 años de edad y originario de Torreón, estado de Coahuila, México, protagoniza la polémica bioserie "El último rey: el hijo del pueblo" , basada en la vida de Vicente Fernández , quien fuera uno de los grandes ídolos de la música mexicana. Esta proyecto de televisión provocó la molestia de la familia de "El Charro de Huentitán" , ya que no fue aprobado por ellos e intentaron frenar su estreno, argumentando que TelevisaUnivisión no tenía los derechos para usar el nombre e imagen del Patriarca de la Dinastía Fernández.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

