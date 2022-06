"Lo tomó como pago a sus servicios", Cynthia Klitbo sobre los 4 mil 500 USD que le debe Juan Vidal

En febrero pasado, Cynthia Klitbo dio a conocer el fin de su relación amorosa con Juan Vidal, mencionando que mantendrían una buena amistad y que sería lo único que comentaría al respecto. Sin embargo, la reconocida villana de telenovelas, en días recientes, ha hecho fuertes declaraciones en contra de su ex novio de origen dominicano.

La actriz mexicana aseguró haber terminado con Juan Vidal por sus problemas de ira. Además, lo describió a él como un "vividor" y un "chichifo", término que su usa para referirse a las personas que tienen relaciones sexuales, a cambio de un beneficio económico, estatus, entre otros.

La mañana de este lunes, a su salida de Televisa, Cynthia Klitbo conversó con unos reporteros sobre los cuatro mil 500 dólares que le quedó debiendo Juan Vidal, mencionando que ha estado evitando pagarle. Ante la negativa por saldar su deuda, la actriz dijo con el humor que la caracteriza, que ese dinero lo tomaba como pago por los servicios sexuales del actor, en referencia a sus declaraciones donde lo llamó "chichifo".

"Me debe dinero, quedó de pagármelo desde diciembre, me debe cuatro mil 500 dólares y ayer me habló su servidora del hogar, para decirme que no me lo puede pagar en dólares, que su patrón le dijo que me depositara 20 mil pesos".

Entonces, lo tomó como pago a sus servicios sexuales, que no me pague, no importa.

Asimismo, la actriz, quien forma parte de la nueva telenovela de Televisa, "Mujer de nadie" (protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornellas), manifestó que es muy común encontrarse con "chichifos", sobre todo cuando una persona tiene éxito.

"Cuando ya eres un luser, que la gente se te pegue al lado y quiera salir en la foto, es muy común, pero uno ya tiene la inteligencia para descubrirlo y desafanarse corriendo de ahí".

Por otra parte, en una entrevista para el programa "De primera mano", Cynthia Klitbo contó que al principio, todo era miel sobre hojuelas con Juan Vidal, pero poco a poco, el actor fue sacando su verdadera personalidad.

"Juan es una persona muy inteligente que no va a sacar el tipo de persona que es, el problema es cuando padeces una enfermedad y no la atiendes, y esa enfermedad se llama control de ira. Por eso es la razón por la que duramos cinco meses".

De acuerdo con la actriz, esa actitud de su ex pareja, se debe a la frustración que tiene, "porque no ha logrado ser un hombre con la fama y todo lo que él ha querido".