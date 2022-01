"Lo único bueno de México vs Costa Rica", Maribel Guardia de lo más coqueta en apoyo de los equipos

"Estaba quedando precioso, querías a Julián como si fueras su padrino, no tengo palabras para consolar a Amanda Miguel y Ana Victoria. Nos dejas tu música y el espíritu positivo que le imprimías a todas las cosas que hacías con tanto amor, vuela alto".

Contó que no hacía mucho tiempo, tuvieron una reunión con Diego Verdaguer, ya que le estaba produciendo un disco a su hijo Julián Figueroa, fruto de la relación que tuvo con el cantautor mexicano Joan Sebastian.

Otro de sus seguidores mencionó que "lo único bueno" del partido México vs. Costa Rica, fue Maribel Guardia.

Cabe mencionar que el partido México vs. Costa Rica quedó empatado con un marcador 0-0 . Varios de los followers de la actriz de cine, teatro y televisión, bromearon con respecto a la playera que utilizó en apoyo a los equipos: "por eso quedaron empatados jajaja" o "el que sirve a dos amores, con uno queda mal".

"¿A quién le van a México o Costa Rica? Yo los adoro a los dos ♥️ Que gane el mejor", expresó Maribel Guardia en sus redes sociales previo al partido de futbol México vs. Costa Rica .

