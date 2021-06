"Lo único que importa es el amor": El poderoso mensaje de Fernanda Castillo a la comunidad LGBT+

Celebrando a la comunidad LGBT+ en pleno Mes del Orgullo, la actriz Fernanda Castillo hizo una reflexión sobre el respeto, el amor y la tolerancia.

Mediante su cuenta de Instagram, Fernanda Castillo ofreció un emotivo mensaje al movimiento LGBT+, expresando su admiración y su rechazo a la intolerancia.

La actriz mencionó que desde niña, en su seno familiar, fue educada para respetar la diversidad, admitiendo que hasta hoy en día no comprende la homofobia.

Fue mediante una publicación en Instagram que la actriz dio estas emotivas palabras, portando con una gran sonrisa un suéter tejido con los colores de la bandera de la Comunidad LGBT+, distinguida por llevar los colores del arcoiris.

“Desde muy niña crecí rodeada de personas homosexuales y transgénero, soy muy afortunada. Mis amigxs eran las personas más talentosas, divertidas, abiertas y especiales (lo siguen siendo) y me sentía emocionada de poder estar cerca de ellos”, escribió.

Según relató Fernanda Castillo, al crecer rodeada en un ambiente de amor a la comunidad, fue hasta que creció que se dio cuenta de la existencia de la homofobia, que hoy en día sigue siendo predominante en México y en el mundo: “Tuve que crecer para enfrentarme a que hubiera gente que no viera su vida como ‘normal’ y no podía entenderlo, aún no lo entiendo”.

La actriz añadió que agradece que en su familia se le haya educado con respeto hacia la diversidad, por lo que en la actualidad celebra la constante lucha de la comunidad LGBT+ por sus derechos, libertad y orgullo.

“En mi casa me enseñaron y después la vida me confirmó, que lo único que realmente importa es el amor. Por eso hoy celebro a esta comunidad, su lucha, sus derechos, su diversidad, su orgullo”, añadió.

Con su mensaje, Fernanda Castillo expresó sus deseos de que en un futuro la sociedad actual cambie para volverse más inclusiva y que algún día llegue a combatir la homofobia y se fomente el respeto a la diversidad.

“Espero que un día como sociedad seamos capaces de respetar, ser empáticos e inclusivos y aplaudir porque existimos, porque somos libres y nuestras diferencias nos hacen crecer. ¡Que un día podamos ver el amor como niñxs!”.