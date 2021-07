"Lo van a matar", le manda decir a Vicente Fernández Jr el espíritu del ex amante de Mariana González

La semana pasada la revista TVNotas publicó una entrevista con una mujer llamada Lilia Yolanda, quien manifestó sospechar que Mariana González, novia del cantante Vicente Fernández Jr., estuvo involucrada en el secuestro y asesinato de su hermano Carlos Mauricio Arriola Pérez, agente de la Policía Federal Ministerial.

De acuerdo con Lilia Yolanda Arriola Pérez, la empresaria mexicana Mariana González fue amante de su hermano, "le sacó dinero para más cirugías, viajes, ropa de marca, mi hermano le regaló un auto Mercedes-Benz y la llenaba de lujos; Mauricio se volvió la minita de oro de Mariana, por eso ella quería tenerlo con él y para él".

Lilia Yolanda reapareció en el show "Chisme no like" que conducen Elisa Beristain y Javier Ceriani, para hablar sobre lo ocurrido con su hermano; a la charla se unió Jorge Clarividente, quien según contactó al espíritu del ex amante de Mariana González.

Supuestamente Carlos Mauricio le mandó decir a su hermana Lilia Yolanda a través de Jorge Clarividente, tener cuidado de Mariana González, pues podría hacerlo mismo que a él. El vidente manifestó que toda la verdad saldría a la luz y que la llamada "Kim Kardashian mexicana", pagará por todo lo que hizo.

Asimismo en el show antes mencionado, Jorge Clarividente poseído presuntamente por el alma de Carlos Mauricio Arriola Pérez, le mandó este mensaje a Vicente Fernández Jr., primogénito de la leyenda viviente de la música mexicana Don Vicente Fernández ("El Charro de Huentitán"):

A ese hombre del bigote, debes tener cuidado, cuida bien tu billetera, te están haciendo brujería, lo van a matar.

En la entrevista con TVNotas, Lilia Yolanda declaró: "hay muchos cabos sueltos en el caso de mi hermano, decidí indagar de más y hay algo que me dice que ella tiene que ver en el secuestro y muerte de mi hermano, yo le prometí a mi hermano en su ataúd que llegaría hasta las últimas consecuencias y daré con el responsable".