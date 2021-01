Estados Unidos.- Finalmente se han revelado más detalles sobre la esperada colaboración que lanzarán Billie Eilish y Rosalía, dejando a sus fanáticos impacientes y emocionados por la noticia, una canción que seguramente llegará a lo más alto de las listas de popularidad debido al gran impacto de ambas y su innegable talento para producir éxitos.

Ha pasado ya bastante tiempo desde que las cantantes anunciaron que estaba trabajando juntas en una canción, sin embargo, algunos perdieron las esperanzas con el paso del tiempo, sin embargo, hubo otros que se mantuvieron pacientes hasta el lanzamiento y tal parece que este está más cerca que nunca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En aquel momento, en marzo del 2019, Rosalía compartió una fotografía al lado de Billie dentro del estudio y aseguró que estaba impaciente por terminar el tema. "No puedo esperar para finalizar nuestra canción. Compartir contigo en el estudio o verte ayer actuar me inspira demasiado. Te quiero B", reveló.

Aunque eran muy pocos los detalles sobre el nuevo tema, las redes sociales se volvieron una revolución después de que se diera a conocer de manera extraoficial que el tema llevaría por nombre 'Lo vas a olvidar', sería lanzado este mismo año y figuraría como el primer sencillo oficial del nuevo álbum de la cantante catalana, el cual es uno de los más esperados este 2021.

'Lo vas a olvidar': la colaboración de Billie Eilish y Rosalía

Hasta ahora no existe un anuncio oficial por parte de las cantantes ni de sus respectivas disqueras, sólo rumores que siguen creciendo en las redes sociales, sin embargo, ya han sido varias las ocasiones en que información de este tipo se filtra y termina siendo verdadera, así que será cuestión de tiempo para saber si lo ya mencionado es una realidad.

Muchos fanáticos de Billie están muy emocionados con la noticia y la idea de escucharlas juntas, principalmente por los posibles versos en español que la estadounidense cante en el tema. Cabe mencionar que sería la primera vez que ambas colaboran en una canción, una fusión musical que se ha vuelto tendencia dentro de la industria.

Los nuevos discos de ambas cantantes llegarán este año 2021, curiosamente para ambas sería el segundo material discográfico de su carrera. Las dos se encuentran en el momento más importante de sus vidas y han logrado hacerse de un gran número de seguidores, por lo que su música se convierte en parte de las más escuchadas en todo el mundo.

Billie Eilish, de 19 años de edad, ha explicado que el tema 'Runaway', de la cantante Aurora, la ha inspirado en seguir una carrera musical, de acuerdo con una entrevista que dio en sus inicios, el hip-hop es su género favorito y el que ha sido su mayor inspiración en su estilo musical.

Grandes influencias para ella han sido Tyler, The Creator, Childish Gambino, Avril Lavigne, Lorde, Lana del Rey, Amy Winehouse y las Spice Girls. Aunque en algún momento decidió terminar con la idea de seguir en la industria musical, el lanzamiento de "Thank U, Next", uno de los álbumes más exitosos de la cantante estadounidense Ariana Grande, la inspiró a seguir haciendo música.

Rosalía, de 27 años, por su lado, tiene un estilo musical muy diferente a lo que antes se había dado a conocer en el pop, lo que la ha hecho ganarse la admiración de muchas personas. La compositora mezcla el flamenco tradicional con estilos modernos como el pop, trap, hip-hop, electrónica, copla y la música experimental, lo que se ha categorizado como nuevo flamenco, flamenco-pop, flamenco-trap, pop experimental y world beat.

La cantante nacida en Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona, menciona que sus principales influencias para hacer música son La Niña de los Peines, Tomás Luis de Victoria, Estopa, Manolo García, Camarón de la Isla, el canto gregoriano y las melodías tradicionales de tango.