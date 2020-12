Estados Unidos.- Taylor Swift es una de las cantantes que no deja de trabajar y lo ha demostrado desde los inicios de su carrera, pero en esta ocasión se ha lucido, ya que apenas el pasado mes de julio le regaló a sus fanáticos "folklore", su séptimo álbum de estudio a menos de un año del lanzamiento de "Lover", el sexto de su carrera y ahora vuelve a hacerlo, anuncia su octavo disco titulado "evermore", disponible para hoy a la media noche.

La cantante estadounidense de 30 años no ha parado de trabajar para sus fieles e incondicionales seguidores, pues tan sólo cuatro meses más tarde hace la inesperada revelación de que estuvo trabajando en un segundo disco para este año 2020, uno de los más difíciles para todo el mundo debido a la pandemia por Covid-19.

Desde muy temprana hora, Taylor comenzó a compartir fragmentos de la portada de su nuevo disco, dejando a todos impactados, pues volvió a hacer lo que hizo con "folklore" para la revelación del disco y finalmente termina por compartir otra fotografía de la portada, la cual luce muy diferente a las de sus demás discos, pues vemos a la estrella de espaldas como en una caminata y un bosque de fondo, mientras utiliza su cabello rubio trenzado y una gabardina cuadrada en colores café, rojo y naranja.

¡Lo vuelve a hacer! Taylor Swift anuncia de sorpresa su nuevo álbum "Evermore". Foto: Instagram

"Me complace decirles que mi noveno álbum de estudio, y el disco hermano de 'folklore', saldrá esta noche a la medianoche del este. Se llama 'evermore'. Para decirlo claramente, no podíamos dejar de escribir canciones. Para tratar de decirlo de manera más poética, se siente como si estuviéramos parados en el borde de los bosques folclóricos y tuviéramos una opción: dar la vuelta y regresar o viajar más hacia el bosque de esta música", comenzó a explicar la cantante sobre su nuevo disco.

Asimismo, comentó que: "Elegimos adentrarnos más profundamente. Nunca había hecho esto antes. En el pasado, siempre he tratado los álbumes como épocas únicas y pasé a planificar la siguiente después del lanzamiento de un álbum. Había algo diferente en el folclore. Al hacerlo, me sentí menos como si me fuera y más como si estuviera regresando. Me encantó el escapismo que encontré en estos cuentos imaginarios / no imaginarios. Me encantó la forma en que dieron la bienvenida a los paisajes oníricos, las tragedias y las historias épicas de amor perdido y encontrado en sus vidas. Así que seguí escribiéndolos".

La cantante expresó también que: "Desde que tenía 13 años, he estado emocionado por cumplir 31 porque es mi número de la suerte al revés, por eso quería sorprenderte con esto ahora", agradeciendo a sus fanáticos por haber sido tan "cariñosos, solidarios y atentos" con ella en sus cumpleaños, así que con motivo de celebración ha decidido hacerles este regalo. Cabe mencionar que Taylor Swift cumplirá 31 años este 13 de diciembre y para ella este número es muy especial en cualquiera de sus formas.

Además, comentó que también planeaba compartir su nuevo álbum durante esta temporada navideña, la cual, señaló que será muy solitaria para la mayoría de sus fanáticos y " si alguno de ustedes recurre a la música para lidiar con la desaparición de seres queridos como lo hago yo, esto es para ustedes".

El nuevo disco de Taylor Swift cuenta con 15 temas para su versión estándar y 17 para la versión de lujo. Foto: Instagram

El nuevo álbum de Taylor contiene quince temas nuevos en su versión estándar, así como dos más para la versión de lujo, con colaboraciones con artistas como Haim, The National y Bon Iver, éste último también presente en su último disco en el tema 'exile'. Los nuevos temas de Taylor Swift son: 'willow', 'champagne problems', 'gold rush', 'tis the damn season', 'tolerate it', 'no body, no crime' (feat. Haim), 'hapiness', 'dorothea', 'coney island' (feat. The National), 'ivy', 'cowboy like me', 'long story short', 'marjorie', 'closure', 'evermore' (feat. Bon Iver), 'right there you left me' y 'it's time to go', todos estilizados en minúsculas como en "folklore".

Por si esto fuera poco, 'willow' es anunciado como el primer sencillo de este nuevo álbum y la cantante anuncia el lanzamiento oficial también para esta noche con una fotografía en Instagram en donde la vemos de rodillas en un elegante vestido color beige de encaje, una corona de flores y el cabello trenzado con su estilo natural.

Esta noche también se lanzará el primer sencillo del álbum, 'willow'. Foto: Instagram

Entonces, será esta noche cuando el nuevo disco de Taylor Swift esté disponible en todas las plataformas digitales para su reproducción a nivel mundial y seguramente será todo un éxito comercial, tal y como fue "folklore". De momento se desconocen los géneros que tocará en este disco, pero debido al parecido que tiene en estética con el anterior material discográfico de la cantante, se prevé que también compartan los mismos ritmos, que son el Rock alternativo, indie folk, electro-folk y chamber pop.